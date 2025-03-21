"Маємо рамки угоди": Трамп розповів про переговори з Путіним і Зеленським (відео)

Трамп зазначив, що мав "дуже хороші" розмови з Путіним та Зеленським. Американський глава держави навіть назвав їх "джентльменами".

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати, Україна та Росія намітили "контури" угоди щодо врегулювання конфлікту. Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами 21 березня, передає Fox News.

Трамп зазначив, що мав "дуже хороші" розмови з російським президентом Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським. Американський глава держави навіть назвав їх "джентльменами".

"І я маю сказати вам, що я дуже добре поспілкувався з обома джентльменами, і ми маємо, я думаю, що ми маємо рамки угоди. Я сподіваюсь, що ми маємо впевненість в укладенні угоди", — сказав президент США, додавши, що в цій війні гинуть тисячі українців та росіян.

До того ж, американський лідер додав, що дуже скоро в Україні буде повне припинення вогню.

Після цього Трампа запитали, чи планує він запроваджувати санкції, враховуючи те, що Росія продовжує атакувати Україну.

"Ну, вони воюють один проти одного…" — відповів політик.

Переговори РФ та України

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог 20 березня сказав, що Сполучені Штати під час мирних переговорів у Саудівській Аравії планують провести "непрямі" перемовини між російською та українською делегаціями, щоб визначити вимоги та умови від кожної зі сторін.

Келлог зазначив, що у перемовинах в Ер-Ріяді візьмуть участь "технічні групи". Між ними проведуть "непрямі переговори": делегації перебуватимуть у різних кімнатах, а американські перемовники стануть посередниками.

А зустріч української та американської делегації щодо припинення ударів по енергооб'єктах на 30 днів відбудеться в Саудівській Аравії в понеділок, 24 березня.

Нагадаємо, США розглядають включення ЗАЕС в угоду про мінерали.

Також Фокус писав про те, що РФ та Україна не узгодили деталі угоди припинення вогню.