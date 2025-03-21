Розширюють вимоги: США хочуть включити ЗАЕС в угоду про мінерали, — FT

Як пише видання, адміністрація Трампа вважає, що економічні інвестиції США в Україну стануть достатньою гарантією безпеки і допоможуть запобігти новому вторгненню Росії після припинення вогню.

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Адміністрація Дональда Трампа хоче включити в угоду щодо мінералів ще й атомні електростанції в Україні. Зазначається, що у США розширюють економічні вимоги до Києва. Серед іншого Вашингтон хоче, щоб Київ погодився на докладні положення про те, хто володіє і контролює спільний інвестиційний фонд. Про це повідомили два неназвані чиновники в Києві, пише FT.

Це означатиме відновлення ще не підписаної угоди про мінерали, яку було складено за кілька днів до того, як президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський публічно посварилися в Білому домі.

Виступаючи в Білому домі 20 березня, Трамп сказав, що США прагнуть підписати угоди про рідкісноземельні метали і мінерали по всьому світу, але Україна перебуває в центрі уваги.

"У нас дуже добре йдуть справи щодо України та Росії, і одна з речей, яку ми робимо, — це підписання угоди щодо рідкоземельних металів з Україною найближчим часом", — сказав він, але не надав додаткових подробиць.

Українські офіційні особи заявили, що занепокоєні тим, що на них чинитимуть тиск з метою отримання невигідних умов у ширшій угоді, особливо після того, як Вашингтон тимчасово призупинив постачання зброї та обмін розвідданими з Києвом на початку березня.

Трамп і Зеленський під час телефонної розмови цього тижня обговорили електропостачання України та атомні електростанції.

"Президент Трамп сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями з їхнім досвідом у галузі електроенергетики та комунальних послуг", — сказано в офіційному звіті після бесіди. Також наголошується, що якщо АЕС буде володіти США, то це забезпечить їм "кращий захист".

Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу з журналістами 19 березня, що він обговорював із Трампом тільки один ядерний об'єкт: Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі, яка перебуває під контролем ЗС РФ із 2022 року.

Адміністрація Трампа стверджує, що американські економічні інвестиції в Україну є достатньою гарантією безпеки, щоб не допустити нового вторгнення Росії після припинення вогню.

У лютому Україна і США досягли рамкової угоди про спільну розробку мінеральних ресурсів України, включно з нафтою і газом. Угода, датована 25 лютого, являла собою скорочену версію початкової пропозиції адміністрації Трампа.

Більш ранню згадку про потенційні 500 млрд доларів доходів від видобутку корисних копалин було опущено, тоді як наявні мінеральні проєкти, що вже роблять внесок у державні фінанси України, також було виключено.

Також було додано рядок, у якому зазначалося, що США "підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для встановлення міцного миру".

Однак угода, яку Київ вважав задовільною, залишається непідписаною, оскільки обидві сторони ведуть складні переговори, що включають ширші економічні та безпекові питання, заявили українські та американські офіційні особи.

"Ми готові його підписати. Було б дивно його ігнорувати", — сказав високопоставлений український чиновник, близький до Зеленського.

Два високопоставлені українські чиновники, які брали участь у переговорах зі США щодо мінеральних ресурсів України, заявили, що адміністрація Трампа поки що не представила Києву нових умов.

"Але я розумію, що... вони працюють над більш масштабною угодою", — сказав один із чиновників.

Представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що "економічне партнерство, пов'язане з критично важливими мінералами, енергетикою та економічним зростанням для обох країн, залишається предметом обговорення", перш ніж додати: "Наразі ми вийшли за його межі, щоб зосередитися на широкому припиненні вогню і шляху до міцного миру".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атомні електростанції належать народу України і не є приватною власністю. Тому питання передачі США права власності на всі українські АЕС точно не обговорюється.

Тим часом міністр енергетики США Кріс Райт раніше заявив про готовність Штатів керувати всіма українськими АЕС, якщо це наблизить мир. При цьому він говорив, що у США достатньо кваліфікованих фахівців для такої місії.