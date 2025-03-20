"Заради швидкого миру": США хочуть керувати всіма АЕС України

Управління атомними електростанціями України може стати одним із чинників забезпечення миру. Щоб контролювати всі потужності, не потрібно навіть направляти американських солдатів, заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

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Сполучені Штати готові керувати всіма АЕС в Україні, якщо це допоможе завершити повномасштабну війну з Росією. Таку думку висловив в інтерв'ю Fox News міністр енергетики США Кріс Райт.

За його словами, Штати мають значний технічний досвід для управління цим типом об'єктів. Щоб це зробити, не потрібно направляти в Україну американських солдатів. Наразі питання передачі управління українськими АЕС офіційно в Штатах не озвучувалося.

"Мені відомі наміри президента Дональда Трампа і держсекретаря Марко Рубіо якнайшвидше встановити мир в Україні. У разі, якщо ідея взяти під контроль АЕС Штатами допоможе цьому, немає проблем. Ми можемо це зробити", — пояснив Райт.

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським теж пропонував допомогу Штатів в управлінні українськими АЕС. Якби США володіли всіма станціями, це стало б найкращим їхнім захистом і підтримкою всієї енергетики країни, впевнений він.

Українська влада поки що не коментувала ідею передання управління всіма АЕС у руки Штатів.

Нагадаємо, у Верховній Раді говорили про бажання Вашингтона отримати контроль над газотранспортною системою та АЕС України ще в лютому.

Зеленський і Трамп 19 березня обговорювали телефоном питання допомоги США у відновленні Запорізької атомної електростанції. Зараз її контролюють російські військові.