"Ради быстрого мира": США хотят управлять всеми АЭС Украины

Управление атомными электростанциями Украины может стать одним из факторов обеспечения мира. Чтобы контролировать все мощности, не нужно даже направлять американских солдат, заявил министр энергетики США Крис Райт.

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Соединенные Штаты готовы управлять всеми АЭС в Украине, если это поможет завершить полномасштабную войну с Россией. Такое мнение выразил в интервью Fox News министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, Штаты обладают значительным техническим опытом для управления данным типом объектов. Чтобы это сделать, не нужно направлять в Украину американских солдат. В настоящее время вопрос передачи управления украинскими АЭС официально в Штатах не озвучивался.

"Мне известны намерения президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио как можно быстрее установить мир в Украине. В случае, если идея взять под контроль АЭС Штатами поможет этому, нет проблем. Мы можем это сделать", — пояснил Райт.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским тоже предлагал помощь Штатов в управлении украинскими АЭС. Если бы США владели всеми станциями, это стало бы лучшей их защитой и поддержкой всей энергетики страны, уверен он.

Украинские власти пока не комментировали идею передачи управления всех АЭС в руки Штатов.

Напомним, в Верховной Раде говорили о желании Вашингтона получить контроль над газотранспортной системой и АЭС Украины еще в феврале.

Зеленский и Трамп 19 марта обсуждали по телефону вопрос помощи США в восстановлении Запорожской атомной электростанции. Сейчас ее контролируют российские военные.