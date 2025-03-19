"Это было бы лучшей защитой": Трамп предложил Зеленскому передать АЭС во владение США

В Белом доме заявили, что США могли бы быть очень полезными в обеспечении работы этих станций.

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Президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 марта предложил передать в собственность США украинские атомные станции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, во время разговора президентов обсуждалась тема украинского электроснабжения и работа атомных электростанций, и Трамп отметил, что США могли бы их защитить.

"Он сказал, что США могли бы быть очень полезными в обеспечении работы этих станций. Если бы США владели этими станциями, это было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Украинская сторона пока что эту тему не комментировала.

Напомним, что 19 марта во время разговора с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский дал согласие на взаимное с РФ прекращение ударов по энергообъектам.

18 марта Дональд Трамп говорил с Владимиром Путиным, после чего в Кремле заявили, что российский президент поддержал идею об отказе от ударов по энергообъектам на 30 дней.