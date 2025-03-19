"Это было бы лучшей защитой": Трамп предложил Зеленскому передать АЭС во владение США
В Белом доме заявили, что США могли бы быть очень полезными в обеспечении работы этих станций.
Президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 марта предложил передать в собственность США украинские атомные станции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, во время разговора президентов обсуждалась тема украинского электроснабжения и работа атомных электростанций, и Трамп отметил, что США могли бы их защитить.
"Он сказал, что США могли бы быть очень полезными в обеспечении работы этих станций. Если бы США владели этими станциями, это было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", — заявила пресс-секретарь Белого дома.
Читать также
Без НАТО, оружия и двух областей: какими будут требования Путина для 30-дневного перемирия
Здравствуй, диктатура: как Украина решила быть модной и уйти от демократии
"Освоила тактический прием": СМИ объяснили, почему РФ удалось быстро вытеснить ВСУ из-под Курска
"Надо было заставить Украину": Трамп признался, зачем была нужна ссора в Овальном кабинете
Украинская сторона пока что эту тему не комментировала.
Напомним, что 19 марта во время разговора с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский дал согласие на взаимное с РФ прекращение ударов по энергообъектам.
18 марта Дональд Трамп говорил с Владимиром Путиным, после чего в Кремле заявили, что российский президент поддержал идею об отказе от ударов по энергообъектам на 30 дней.
Читать также
Без НАТО, оружия и двух областей: какими будут требования Путина для 30-дневного перемирия
"Надо было заставить Украину": Трамп признался, зачем была нужна ссора в Овальном кабинете
Одесский порт и Запорожская АЭС: Путин и Трамп будут делить активы Украины, — NYT
Путин требует остановить все поставки оружия в Украину: какие еще условия выдвинула РФ, — СМИ