"Це було б найкращим захистом": Трамп запропонував Зеленському передати АЕС у володіння США
У Білому домі заявили, що США могли б бути дуже корисними у забезпеченні роботи цих станцій.
Президент Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 19 березня запропонував передати у власність США українські атомні станції. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.
За її словами, під час розмови президентів обговорювалася тема українського електропостачання та робота атомних електростанцій, і Трамп зауважив, що США могли б їх захистити.
"Він сказав, що США могли б бути дуже корисними у забезпеченні роботи цих станцій. Якби США володіли цими станціями, це було б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури", — заявила прессекретарка Білого дому.
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Українська сторона поки що цю тему не коментувала.
Нагадаємо, що 19 березня під час розмови з президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський дав згоду на взаємне з РФ припинення ударів по енергооб'єктах.
18 березня Дональд Трамп говорив із Володимиром Путіним, після чого в Кремлі заявили, що російський президент підтримав ідею про відмову від ударів по енергооб'єктах на 30 днів.
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