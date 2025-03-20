Деоккупации недостаточно: Зеленский не против, чтобы США восстановили работу ЗАЭС

По словам украинского президента, на восстановление атомной станции уйдет не менее двух лет.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил возможность помощи США в восстановлении Запорожской атомной электростанции, которая с конца февраля 2022 года находится под контролем российских войск. Об этом Зеленский сообщил во время онлайн-пресс-конференции после разговора с Трампом.

"Я сказал, что только деоккупации станции недостаточно, потому что там должна быть инфраструктура — водообеспечение, технический персонал и еще очень много шагов для того, чтобы за полтора-два с половиной года станция начала приносить деньги, электричество для людей. Это мое видение", — рассказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что Трамп спросил в разговоре, могут ли США восстановить станцию. На что он ответил, что это возможно.

"Да, если можно модернизировать, вкладывать деньги. Это можно обсуждать, но мы говорили только об одной станции", — сказал президент Украины.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским предложил передать украинские АЭС в собственность США.

Ливитт рассказала, что президент США обсудил с Зеленским украинское электроснабжение и атомные электростанции.

"Он сказал, что США могли бы быть очень полезными в обеспечении работы этих станций. Если бы США владели этими станциями, это было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, что 19 марта во время разговора с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский дал согласие на взаимное с РФ прекращение ударов по энергообъектам.