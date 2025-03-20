"Деоккупации недостаточно": Зеленский обсудил с Трампом, как спасти Запорожскую АЭС

По словам президента Украины, ЗАЭС является опасной и не работает, потому что россияне "не знакомы" с этой электростанцией.

Related video

Для того, чтобы Запорожская атомная электростанция функционировала должным образом только ее деоккупации от российских войск недостаточно, и США могут с этим помочь. Об этом в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я сказал, что только деоккупации станции недостаточно, потому что там должна быть инфраструктура — водообеспечение, технический персонал и еще очень много шагов для того, чтобы за полтора-два с половиной года станция начала приносить деньги, электричество для людей", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас Запорожская АЭС не работает и является опасной, поскольку ее контролирует Россия, которая с ней "не знакома".

Важно

ЗАЭС в обмен на территории: при каких условиях Путин может вернуть Украине атомную электростанцию

По словам президента Украины, Дональд Трамп поинтересовался, могут ли США восстановить ЗАЭС.

"Да, если можно модернизировать, вкладывать деньги. Это можно обсуждать, но мы говорили только об одной станции", — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что ЗАЭС не будет работать под российской оккупацией.

"Там в метре от станции все оккупировано или есть российское оружие. Никто так работать не будет, никто не будет верить в это. Потому что это невозможно. Это значит, что завтра она заработает, после завтра ее россияне взорвут. Ну то есть, это все не серьезно. Сейчас это пока что общие вещи. С президентом (Трампом, — ред.) начали об этом говорить. Все начала разговоров, когда мы хотим что-то восстановить, чтобы оно начало работать, я считаю, что все это позитивные шаги. Я не уверен, что мы получим быстро результат, но я уверен, что это положительные шаги", — пояснил Зеленский.

Напомним, 4 февраля Владимир Зеленский заявил, что вопрос ЗАЭС будет затронут на первой встрече с РФ в дипломатическом формате.

Фокус также писал о том, что недавно МАГАТЭ впервые сменило наблюдателей на Запорожской АЭС без согласования с Украиной.