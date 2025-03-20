"Деокупації недостатньо": Зеленський обговорив з Трампом, як врятувати Запорізьку АЕС

За словами президента України, ЗАЕС є небезпечною та не працює, тому що росіяни "не знайомі" з цією електростанцією.

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Для того, щоб Запорізька атомна електростанція функціонувала належним чином лише її деокупації від російських військ недостатньо, і США можуть з цим допомогти. Про це у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я сказав, що тільки деокупації станції недостатньо, тому що там має бути інфраструктура – водозабезпечення, технічний персонал і ще дуже багато кроків для того, щоб за півтора-два з половиною роки станція почала приносити гроші, електрику для людей", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що зараз Запорізька АЕС не працює та є небезпечною, оскільки її контролює Росія, яка з нею "не знайома".

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За словами президента України, Дональд Трамп поцікавився, чи можуть США відновити ЗАЕС.

"Так, якщо можна модернізувати, вкладати гроші. Це можна обговорювати, але ми говорили лише про одну станцію", — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що ЗАЕС не буде працювати під російською окупацією.

"Там за метр від станції все окуповано або є російська зброя. Ніхто так працювати не буде, ніхто не буде вірити в це. Тому що це неможливо. Це значить, що завтра вона запрацює, після завтра її росіяни підірвуть. Ну тобто, це все не серйозно. Зараз це поки що загальні речі. З президентом (Трампом, — ред.) почали про це говорити. Всі початки розмов, коли ми хочемо щось відновити, щоб воно почало працювати, я вважаю, що все це позитивні кроки. Я не впевнений, що ми отримаємо швидко результат, але я впевнений, що це позитивні кроки", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 4 лютого Володимир Зеленський заявив, що питання ЗАЕС буде порушено на першій зустрічі з РФ у дипломатичному форматі.

Фокус також писав про те, що нещодавно МАГАТЕ вперше змінило спостерігачів на Запорізькій АЕС без погодження з Україною.