МАГАТЕ вперше змінило спостерігачів на Запорізькій АЕС без погодження з Україною

Маршрут для ротації членів МАГАТЕ, за повідомленнями росЗМІ, проходив територією РФ, хоча журналіст "Радіо Свобода" стверджує, що наймовірніше він пролягав через тимчасово окупований Крим.

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше з часів повномасштабного вторгнення російських військ здійснило ротацію спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції без погодження з Україною. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на Запорізькій АЕС через окуповану Росією територію без українського погодження", — написав Йовзяк.

Крім того, днем раніше Йовзяк чув про те, що МАГАТЕ буде змінювати спостерігачів на Запорізькій АЕС виключно через окуповану територію України — найімовірніше через Крим.

"Без згоди України і всупереч попередженням ЄС. Сміливий крок Рафаеля Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН", — наголосив Йовзяк.

Водночас російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на "Росатом" повідомило, що ротація спостерігачів на ЗАЕС справді відбулась.

"Маршрут для ротації спостерігачів уперше проходив територією РФ", — йдеться у публікації.

На момент публікації матеріалу МАГАТЕ не коментувало інформації щодо ротації своїх спостерігачів на ЗАЕС.

Нагадаємо, 4 лютого в МАГАТЕ підтримали добудову Хмельницької АЕС.

У листопаді 2024 на одному з реакторів Запорізької АЕС стався витік води.