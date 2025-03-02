МАГАТЭ впервые сменило наблюдателей на Запорожской АЭС без согласования с Украиной

Маршрут для ротации членов МАГАТЭ, по сообщениям росСМИ, проходил по территории РФ, хотя журналист "Радио Свобода" утверждает, что скорее всего он пролегал через временно оккупированный Крым.

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Международное агентство по атомной энергии(МАГАТЭ) впервые со времен полномасштабного вторжения российских войск осуществило ротацию наблюдателей на Запорожской атомной электростанции без согласования с Украиной. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Произошло то, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ разместило свой персонал на Запорожской АЭС через оккупированную Россией территорию без украинского согласования", — написал Йовзяк.

Кроме того, днем ранее Йовзяк слышал о том, что МАГАТЭ будет менять наблюдателей на Запорожской АЭС исключительно через оккупированную территорию Украины — вероятнее всего через Крым.

"Без согласия Украины и вопреки предупреждениям ЕС. Смелый шаг Рафаэля Гросси, который стремится стать следующим Генеральным секретарем ООН", — подчеркнул Йовзяк.

В то же время российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на "Росатом" сообщило, что ротация наблюдателей на ЗАЭС действительно состоялась.

"Маршрут для ротации наблюдателей впервые проходил по территории РФ", — говорится в публикации.

На момент публикации материала МАГАТЭ не комментировало информацию о ротации своих наблюдателей на ЗАЭС.

Напомним, 4 февраля в МАГАТЭ поддержали достройку Хмельницкой АЭС.

В ноябре 2024 года на одном из реакторов Запорожской АЭС произошла утечка воды.