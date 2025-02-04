Питання ЗАЕС буде порушено на першій зустрічі з РФ у дипломатичному форматі, — Зеленський (відео)

Володимир Зеленський під час зустрічі з Рафаелем Гроссі наголосив, що нині ЗАЕС не працює, а ситуація на станції залишається дуже небезпечною через відсутність українського менеджменту.

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Запорізька атомна електростанція перебуває під контролем росіян, тому вона залишається дуже небезпечною. Питання ЗАЕС Україна планує порушити на першій зустрічі з Росією в дипломатичному форматі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

"Сьогодні ця атомна станція не працює, бо там немає менеджменту України, справедливого і професійного. Вона не працює, вона деградує і вона дуже небезпечна. У будь-якому разі питання Запорізької станції буде порушено під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі", — відмітив президент України.

Володимир Зеленський додав, що Україна від самого початку пропонувала, щоб українці працювали на ЗАЕС під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії. При цьому на території станції не повинно бути російських військових, однак домовитись не вийшло.

За словами глави держави, адміністрація експрезидента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена пропонувала Україні припинити атаки на російські енергетичні об'єкти. Своєю чергою Володимир Зеленський запропонував, щоб і Росія припинила свої удари по українській енергетиці.

"Я про це спілкувався відкрито з іншими лідерами. І мені американці сказали: так, ми готові не стріляти по енергетиці по обидва боки, але цього не сталося, тому що Росія не зацікавлена", — додав він.

Нагадаємо, 4 лютого голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибув з робочим візитом до України. Це вже 11-й його візит в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

В ході свого візиту він відвідав підстанцію "Київську", яка забезпечує передачу електроенергії з Рівненської АЕС до Київської, Житомирської та ще ряду областей. Рафаель Гроссі зазначив, що ядерна аварія може статися внаслідок прямого нападу на станцію, а також через перебої в електропостачанні