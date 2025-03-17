ЗАЭС в обмен на территории: при каких условиях Путин может вернуть Украине атомную электростанцию

Анонсируя на вторник, 18 марта, телефонный разговор с Путиным, Дональд Трамп уточнил, что темой переговоров станут вопросы территорий и контроля ЗАЭС. Итак, есть ли у Украины шанс вернуть Запорожскую атомную электростанцию и при каких условиях это возможно, выяснял Фокус.

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Общаясь с журналистами на борту Air Force One, президент США Дональд Трамп, среди прочего, анонсировал телефонный разговор с главой Кремля на 18 марта. "Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было сделано много работы. Очень хочу увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне. Возможно, сможем, возможно, нет, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", — отметил американский лидер.

Отвечая на вопрос о вероятных уступках, Трамп подчеркнул: "Мы будем говорить о территориях. Мы будем говорить об электростанциях. И с Украиной, и с Россией мы уже говорим об этом, разделяя определенные активы". Агентство Reuters сообщает, что Трамп сейчас всячески пытается получить согласие Путина на предложение о 30-дневном прекращении огня, на что Киев, напомним, согласился на прошлой неделе во время встречи в Джидде.

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц в эфире ABC News предположил, что соглашение о завершении войны России против Украины может предусматривать потерю последней территорий в обмен на "будущие гарантии безопасности". В то же время госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Киеву придется пойти на уступки в отношении территорий, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках "любого соглашения" о прекращении войны.

В рамках переговоров о прекращении огня в Украине должна обсуждаться Запорожская АЭС

При этом спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который на днях встречался с Путиным, говорит, что в рамках переговоров о прекращении огня в Украине должны обсуждаться Запорожская АЭС, доступ к портам и ситуация в Курской области. Также господин Уиткофф выразил мнение, что в течение следующих недель американской стороне удастся достичь прогресса в отношении урегулирования войны России против Украины.

Что россияне будут требовать в обмен на возвращение ЗАЭС

Предположив, что вопрос ЗАЭС предметно обсуждался во время недавней встречи украинской и американской делегаций в Джидде, политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом, констатировал: "В рамках фактического посредничества США, думаю в Саудовской Аравии шла речь о выводе российских войск, в частности из Харьковской области, а также речь шла и о Запорожской АЭС. Насколько я понимаю, именно в этом ракурсе и с учетом этих нюансов Украина и давала согласие на тридцатидневную "заморозку". Теперь американцы в качестве посредников доносят эту позицию до России, пытаясь получить ответ о том, на каких условиях РФ может вернуть нам, по крайней мере на уровне оперативного контроля ЗАЭС. Очевидно, что торги будут достаточно сложными, поскольку Российская Федерация постоянно рассказывает о том, что они провели "референдумы" и внесли ряд украинских регионов в свою Конституцию, в том числе Запорожскую и Херсонскую области. Но, как по мне, Путин еще не принял окончательного решения по отказу Трампу, поэтому, думаю, торг здесь таки возможен".

Скорее всего, предполагает политолог, американцы будут предлагать россиянам в обмен на передачу контроля ЗАЭС Киеву уменьшение санкционного давления.

"Обратите внимание на то, что сейчас Штаты выходят из некоторых международных групп, которые занимались расследованием преступлений РФ в Украине и санкционными моментами. То есть, похоже, Соединенные Штаты будут предлагать России смягчение в этих направлениях в обмен на уступки. Пойдет ли на это Путин? Из того, что я вижу, он сейчас все еще колеблется. Вероятно, это связано с тем, что в путинском окружении действует сразу несколько групп влияния. Есть, например, группа ястребов, которые считают, что Россия в этом году находится в выгодной позиции, поэтому ни на какие уступки соглашаться не следует, зато стоит продолжать войну. Но есть и группа, которая занимается имиджем РФ в странах Глобального Юга, где внимательно следят за процессом. Так вот эта группа считает, что сейчас как раз существует подходящий момент с тем, чтобы договориться, протолкнув максимум своих требований", — отмечает Алексей Якубин. В любом случае уже в ближайшее время Путин должен определиться, отмечает эксперт, ведь в этом вопросе не может быть позиции "что-то посередине".

Пойдет ли Путин на торги вокруг Запорожской атомной электростанции

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "К большому сожалению, американская сторона еще до начала мирных переговоров заявила о невозможности принятия Украины в НАТО. То есть, Трамп сделал фальстарт, преждевременно выложив эту карту на стол. Кроме того, опять же, еще до начала официальных переговоров из уст представителей команды Трампа все чаще звучат заявления о том, что Украина должна отказаться от своих определенных территорий, при том, что с точки зрения украинского и международного права это просто невозможно. Максимум, на что можно пойти — это признать эти территории оккупированными и зафиксировать стремление их возвращения дипломатическим путем".

Эксперт: "Россия до сих пор так и не запустила Запорожскую атомную электростанцию, поскольку есть серьезные технические проблемы" Фото: YDulaev

В истории конкретно с ЗАЭС эксперт обращает внимание на весьма интересный момент: "Насколько я знаю, Запорожская атомная электростанция использует топливные элементы Westinghouse Electric — американской кампании, которая фактически тоже производит реакторы и топливные элементы. Я думаю, что определенным образом с этим связан тот факт, что Россия до сих пор так и не запустила Запорожскую атомную электростанцию, поскольку есть серьезные технические проблемы. Поэтому вопрос сейчас заключается в том, дадут ли Соединенные Штаты возможность РФ фактически влезть в станцию, что маловероятно, или все же будут вести речь о возвращении ЗАЭС под контроль Украины".

По мнению эксперта, Киев сейчас имеет "небольшой шанс" на возвращение Запорожской атомной электростанции, поскольку ЗАЭС для россиян является чрезвычайно важным плацдармом, который они вряд ли захотят отдавать. Вместе с тем, отмечает эксперт, и перед Киевом в случае возвращения ЗАЭС возникнет целый ряд технических вызовов. "Украине придется вкладывать очень и очень большие деньги с тем, чтобы восстановить производство электроэнергии, поскольку на ЗАЭС сейчас нет возможности охлаждать станцию, потому что все было завязано на Каховское водохранилище", — подытожил Александр Леонов.

Каковы шансы Украины по возвращению ЗАЭС

Комментируя предстоящий разговор Трампа с Путиным, в частности вероятное обсуждение вопроса ЗАЭС, нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко написал в Telegram следующее: "Могу подтвердить: администрация Трампа действительно говорит о Запорожской АЭС. Дай Бог, чтобы все получилось. Там действительно есть шанс на возвращение". В разговоре с Фокусом парламентарий не смог детализировать, что взамен возвращения ЗАЭС могут требовать при посредничестве США россияне. В то же время Алексей Гончаренко заметил: "Вопрос ЗАЭС — это без преувеличения чрезвычайно важный вопрос в контексте функционирования всей энергетической системы Украины. Плюс этот вопрос важен и для мира, поскольку только Украина может гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, кстати — крупнейшей АЭС в Европе".

Отдельно нардеп подчеркнул, что по его информации вопрос ЗАЭС "сейчас действительно уже лежит на столе" и активно обсуждается.