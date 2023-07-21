Нужно ли Каховское водохранилище: чего лишится Украина, если его не будет

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Ну хорошо, еще один пост, который должен был написать не я, но его почему-то никто не пишет. О Каховском водохранилище. Я знаю, что у нас популярно мнение, что не надо его восстанавливать. Однако аргументы в пользу его сохранения на самом деле не менее весомые.

И главная из них — климатическая и сельскохозяйственная. От природы юг Украины — это сухая степь. Юрий Квач, которого все приводят как эксперта, не поддерживающего отстройку плотины, прямо говорит, что о выращивании пшеницы и риса на юге Украины можно забыть. Утверждение, что последний дешевле завозить из Юго-Восточной Азии, чем выращивать самим, оставим на его совести.

Почему-то он не сообщает, от какой доли экспорта зерна нам придется отказаться ради прихоти "вернуть все как было". Равно как и от того, что херсонские арбузы и помидоры тоже навсегда усьо.

Квач достаточно интересно пишет, что засеем все фисташками и это будет выгоднее, чем возить помидоры на киевские рынки и зерно в Африку. Ну, хочет выращивать — пусть выращивает.

Со знаменитыми херсонскими арбузами придется распрощаться Фото: Pexels

Хотя вообще, исторически на юге Украины еще в начале 20 века люди преимущественно занимались не земледелием, а скотоводством с явным доминированием овцеводства. Почему? Потому что и для огородов, и для коров местный климат был все же слишком суровым. Кстати, таким он был и на значительной территории Левобережья вплоть до юга Харьковщины включительно.

То, что огородничеством в этих местностях стало экономически выгодно заниматься — это благодаря водохранилищу и системе каналов, к нему привязанной. Кстати, водохранилище еще и работает как гигантский фонтан в центре городской площади. Из него постоянно идет испарение, в результате чего климат на значительной территории становится более влажным.

Но нет, все не вернется, как было тогда. И нет, качать воду из скважин не получится. Дело в том, что вода уже из пластов ушла и не вернется еще очень долго.

Дело в том, что тот уровень вод на юге, который был перед разрушением плотины, обеспечивался гидравлическим подпором от водохранилища. Про закон сообщающихся сосудов слышали? Благодаря ему, уровень грунтовых вод сильно ниже, чем уровень воды в водоеме, куда они вытекают, быть не может. Вода будет заполнять полости и подниматься вверх, пока либо не создаст дополнительное давление, либо не пробьет себе выход выше.

Сейчас подпор исчез, и все подземные резервуары, которые формировались несколько десятилетий, пустые. И выкачивание воды на полив может их добить окончательно.

А еще это очень смешно, но у нас климат меняется. Район Перекопа уже несколько лет, как превращается в пустыню, а теперь этот процесс ускорится и может стать даже хуже, чем в те времена, когда по палящей степи татары гнали наших пленников. Поэтому нет, я за восстановление плотины, даже если и без электростанции. Но конечно — после освобождения.

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