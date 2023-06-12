В центре Украины образовалась дыра. Почему мир воспринимает нашу войну так, будто это стихийное бедствие

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Не читайте, вам не понравится, просто оставляю себе.

Я подумала: уничтожение Каховской ГЭС и последующая человеческая и экологическая катастрофа — отличная модель того, как Запад относится к нашей войне в целом. Как к стихийному бедствию.

В первом мире есть много приятных, удобных и культурно укорененных механизмов реакции на произошедшие "где-то" стихийные бедствия. Первое – жалость и сострадание к жертвам – классические христианские чувства. Второе — посильная помощь, которая в 20 веке благодаря механизмам международных фондов превратилась не только в получение моральных дивидендов, но и во вполне конкретные материальные доходы. Если речь идет не об обычных людях, а о бизнесах и корпорациях, помогать — выгодно. Обычные люди просто улучшают себе карму.

Ничего из этих действий не предполагает ответа на вопрос: кто это сделал и как помешать этому заранее. Потому что эти вопросы потребуют других паттернов мышления и действий, которые не имеют традиции в западной культуре и могут помешать бизнесу.

Украине помогают по такой модели Фото: Getty Images

Многие европейцы относятся к нападению России на Украину как к стихийному бедствию, от которого погибают и страдают люди в обеих странах. Они предоставляют нам оружие для защиты, как присылали бы одеяла во время землетрясения. Одеяло не заменит тебе твой разрушенный дом и не прекратит землетрясение, но оно позволит тебе не замерзнуть насмерть этой ночью.

Что же нужно, чтобы превратиться из того, кому помогают, потому что его постигла непонятная беда без причины, в союзника — того, с кем общие цели? Я не знаю. Может быть, надо быть понятным или сильным — или банально предложить что-то ценное? Знаю только, что европейские правительства смотрят на нас так, будто у нас не война с понятной и всем известной страной, у которой есть название и граждане которой эту войну поддерживают, а так, будто в центре Украины образовалась дыра и в нее вытекает вся днепровская вода — это и абсолютно ужасно, но сделать ничего нельзя, это не остановить, дыру не закрыть никак. Но можно отправить одеяла.

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