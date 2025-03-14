Исключили вопрос: Трамп не рассматривает членство Украины в НАТО, — Рютте (видео)

США, Великобритания и Франция размышляют над тем, как предоставить гарантии безопасности Украине, если не будет защиты НАТО, пояснил генсек альянса Марк Рютте.

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте во время разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом услышал, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом Рютте признал, что встает вопрос гарантий безопасности, о которых Украина говорит в контексте 30-дневного перемирия и завершения войны. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

30-дневное перемирие — заявление Рютте об Украине и НАТО см. с 9:10

Рютте заявил, что намерение Трампа добиться 30-дневного перемирия — это "очень мудрый план". По его словам, Белый дом пока имеет целью добиться первого пункта — прекращения огня. Следующим шагом должны быть мирные соглашения и гарантии безопасности, но в Вашингтоне пока об этом не беспокоятся, потому что в первую очередь стремятся к перемирию, пояснил генсек. Впрочем, американский президент четко высказался, что не рассматривает возможность вступления Украины в НАТО, передал Рютте позицию Трампа.

"Он уже снял со стола присоединение Украины к НАТО. Украина остается с открытым вопросом — каким образом мы будем уверены, что будем иметь надлежащий уровень безопасности", — сказал генсек альянса.

После этого чиновник объяснил, что после заключения мирного соглашения возникнут следующие проблемы — как его сохранить. По его словам, президент Украины предлагает, чтобы НАТО занималось хотя бы мониторингом. Но Рютте видит другие механизмы — над ними работают США, Великобритания, Франция и другие, уточнил он.

"Зеленский призывает к механизму мониторинга от Альянса. Я имею в виду, что есть много способов сделать это. В конце концов, что мы сейчас видим — это то, что французы, британцы и американцы обсуждают, каким образом можно организовать это [мирное соглашение и гарантии безопасности]", — прозвучало в интервью Bloomberg.

Еще один вопрос, которого коснулся Рютте — это отношения с РФ. По его мнению, после завершения войны отношения с этой страной можно восстановить.

30-дневное перемирие — заявления Трампа и Путина

Отметим, 13 марта представители президента РФ Владимира Путина озвучили его позицию относительно 30-дневного перемирия. По словам пресс-секретаря МИД Марии Захаровой и советника Юрия Ушакова, Кремль больше интересует длительный мир, а не кратковременное прекращение огня. Кроме того, Москва категорически отрицает возможность вступления Украины в НАТО.

В то же время Путин выступил на пресс-конференции и затронул вопрос мира. По его словам, он не отвергает перемирие, но имеет минимум четыре пункта для дальнейшего обсуждения с Дональдом Трампом. Среди прочего, глава Кремля вспомнил успехи РФ на фронте в Украине и в Курской области.

Глава Белого дома уже отреагировал на заявления Путина. По его мнению, есть положительные тенденции, но он хотел бы более четкие предложения.

Напоминаем, 14 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, какие предложения по перемирию повез в Белый дом спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф после визита в Москву.