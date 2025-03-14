Виключили питання: Трамп не розглядає членство України в НАТО, — Рютте (відео)

США, Велика Британія та Франція міркують над тим, як надати гарантії безпеки Україні, якщо не буде захисту НАТО, пояснив генсек альянсу Марк Рютте.

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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте під час розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом почув, що питання вступу України в НАТО не розглядається. При цьому Рютте визнав, що постає питання гарантій безпеки, про які Україна говорить в контексті 30-денного перемир'я та завершення війни. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

30-денне перемир'я - заява Рютте про Україну і НАТО див. з 9:10

Рютте заявив, що намір Трампа добитись 30-денного перемир'я — це "дуже мудрий план". З його слів, Білий дім поки що має на меті добитись першого пункту — припинення вогню. Наступним кроком мають бути мирні угоди і гарантії безпеки, але у Вашингтоні поки що про це не турбуються, бо найперше прагнуть перемир'я, пояснив генсек. Втім, американський президент чітко висловився, що не розглядає можливість вступу України в НАТО, передав Рютте позицію Трампа.

"Він уже зняв зі столу приєднання України до НАТО. Україна залишається з відкритим питанням – яким чином ми будемо впевнені, що матимемо належний рівень безпеки", — сказав генсек альянсу.

Після цього посадовець пояснив, що після укладання мирної угоди виникнуть наступні проблеми — як її зберегти. З його слів, президент України пропонує, щоб НАТО займалось хоча б моніторингом. Але Рютте бачить інші механізми — над ними працюють США, Велика Британія, Франція та інші, уточнив він.

"Зеленський закликає до механізму моніторингу від Альянсу. Я маю на увазі, що є багато способів зробити це. Зрештою, що ми зараз бачимо – це те, що французи, британці та американці обговорюють, яким чином можна організувати це [мирну угоду та гарантії безпеки]", — пролунало в інтерв'ю Bloomberg.

Ще одне питання, якого торкнувся Рютте — це відносини з РФ. На його думку, після завершення війни відносини з цією країною можна відновити.

30-денне перемир'я — заяви Трампа і Путіна

Зазначимо, 13 березня представники президента РФ Володимира Путіна озвучили його позицію щодо 30-денного перемир'я. Зі слів речниці МЗС Марії Захаровою та радника Юрія Ушакова, Кремль більше цікавить тривалий мир, а не короткочасне припинення вогню. Крім того, Москва категорично заперечила можливість вступу України до НАТО.

Водночас Путін виступив на пресконференції та торкнувся питання миру. З його слів, він не відкидає перемир'я, але має мінімум чотири пункти для подальшого обговорення з Дональдом Трампом. Серед іншого, очільник Кремля згадав успіхи РФ на фронті в Україні та в Курській області.

Глава Білого дому вже відреагував на заяви Путіна. На його думку, є позитивні тенденції, але він хотів би чіткіші пропозиції.

Нагадуємо, 14 березня речник Путіна Дмитро Пєсков розповів, які пропозиції щодо перемир'я повіз у Білий дім спецпредставник Трампа Стів Віткофф після візиту в Москву.