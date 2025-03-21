"Есть рамки соглашения": Трамп рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским (видео)

Трамп отметил, что имел "очень хорошие" разговоры с Путиным и Зеленским. Американский глава государства даже назвал их "джентльменами".

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты, Украина и Россия наметили "контуры" соглашения по урегулированию конфликта. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами 21 марта, передает Fox News.

Трамп отметил, что имел "очень хорошие" разговоры с российским президентом Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Американский глава государства даже назвал их "джентльменами".

"И я должен сказать вам, что я очень хорошо пообщался с обоими джентльменами, и мы имеем, я думаю, что мы имеем рамки соглашения. Я надеюсь, что мы имеем уверенность в заключении соглашения", — сказал президент США, добавив, что в этой войне гибнут тысячи украинцев и россиян.

К тому же, американский лидер добавил, что очень скоро в Украине будет полное прекращение огня.

После этого Трампа спросили, планирует ли он вводить санкции, учитывая то, что Россия продолжает атаковать Украину.

"Ну, они воюют друг против друга..." — ответил политик.

Переговоры РФ и Украины

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог 20 марта сказал, что Соединенные Штаты во время мирных переговоров в Саудовской Аравии планируют провести "непрямые" переговоры между российской и украинской делегациями, чтобы определить требования и условия от каждой из сторон.

Келлог отметил, что в переговорах в Эр-Рияде примут участие "технические группы". Между ними проведут "непрямые переговоры": делегации будут находиться в разных комнатах, а американские переговорщики станут посредниками.

А встреча украинской и американской делегации по прекращению ударов по энергообъектам на 30 дней состоится в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта.

Напомним, США рассматривают включение ЗАЭС в соглашение о минералах.

Также Фокус писал о том, что РФ и Украина не согласовали детали соглашения прекращения огня.