"Челночная дипломатия": между Украиной и РФ пройдут непрямые переговоры в Эр-Рияде, — Келлог

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог говорит, что США планируют применить в Саудовской Аравии "челночную дипломатию", чтобы выяснить условия Украины и РФ.

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Соединенные штаты во время мирных переговоров в Саудовской Аравии планируют провести "непрямые" переговоры между российской и украинской делегациями, чтобы определить требования и условия от каждой стороны, сказал спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью NBS news 20 марта.

Кит Келлог говорит, что на переговорах в Эр-Рияде США проведут непрямые переговоры между Украиной и РФ. На видео с 6:50.

Он отметил, что в переговорах в Эр-Рияде примут участие "технические группы". Между ними проведут "непрямые переговоры": делегации будут находиться в разных комнатах, и американские переговорщики по очереди будут обращаться к каждой из сторон.

"В основном вы говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?" Затем вы обращаетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?" По сути, это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде", — пояснил Кит Келлог.

По словам спецпредставителя Трампа, от Соединенных Штатов в переговорах будут участвовать государственный секретарь США Марко Рубио и директор по политическому планированию Государственного департамента США Майкл Антон.

Переговоры по 30-дневному перемирию: детали

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло сказал, что встреча украинской и американской делегации по прекращению ударов по энергообъектам на 30 дней состоится в Саудовской Аравии 24 марта.

Советник президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков 20 марта объявил, кто будет участвовать в переговорах с США по перемирию на 30 дней, которые планируется провести в Эр-Рияде 24 марта. По его словам, от России примут участие сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 19 марта говорил, что регламент 30-дневного перемирия будет согласован на уровне администраций США, Украины и РФ как можно быстрее, но российская сторона может затягивать время.

Журналисты Sky News со ссылкой на неназванные украинские источники 19 марта писали, что Украина и РФ не согласовали детали частичного прекращения ударов по энергообъектам и на сегодняшний день не понятно, как будет контролироваться режим тишины.