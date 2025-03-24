Кремль у вогні та українські воїни: що відомо про картини в кабінеті Зеленського (фото)

"Мрія" Сандро Антадзе "засвітилася" ще в новорічному зверненні президента 31 грудня 2023. Інша робота належить українцю.

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Президент України Володимир Зеленський дав інтервʼю журналісту Саймону Шустеру. Розмову та фото з кабінету глави держави опублікувало видання Time.

На знімку можна побачити, на які картини Зеленський дивиться щодня. На одній з робіт зображені українські війська, які воюють на території Росії, на іншій Кремль палає у вогні. За словами президента України, "кожна з них про перемогу".

"Мрія" Сандро Антадзе

Картину із зображенням пожежі, яка охопила столицю РФ, грузинський художник Сандро Антадзе написав у 2023 році. А роботу над нею він почав із початком великої війни в Україні.

Картини, які висять у кабінеті Володимира Зеленського Фото: TIME

"У процесі написання картини я виплеснув у ній весь свій гнів і ненависть. Малюючи, я думав про те, де має опинитися це полотно, яке місце було б для нього найкращим… Я чітко відчував, що воно не повинно висіти на простій стіні, а повинно було потрапити туди, де його енергетика буде використана і матеріалізується", — говорив Сандро Антадзе для AT.ge.

Грузинський митець створив кілька копій Кремлю у вогні, а одну з них подарував президенту України.

До речі, "Мрію" можна було побачити в новорічному зверненні Зеленського в ніч на 1 січня 2024 року.

Картина Андрія Холоменюка

Другу картину написав художник з Чернівців Андрій Холоменюк, який зображує сцени битв з історії України.

Художник-баталіст народився у Чернівцях в 1957 році, а певний час жив та працював у Сіднеї.

Картини Андрія Холоменюка

"Ми поступово переходимо на сьогоднішні дні. Сьогодні така ситуація, що ми маємо показувати, логічно підковувати наших військових і наше населення", — розповідав Холоменюк в інтерв'ю для "Суспільного".

Зокрема, буковинець почав займатися зображенням битв з 2004 року.

"Ми зареєстрували студію військово-історичного мистецтва та почали займатись цим питанням дуже серйозно", — зазначав митець.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував сварку з Дональдом Трампом.

Також Фокус писав про долю пояса Усика, якого Зеленський повіз до Білого дому.