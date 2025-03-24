Рабин показав іменне місце Зеленського в центральній синагозі Києва (фото, відео)

Крісло президента України в синагозі розташоване в першому ряду з правого краю. Якщо глава держави відсутній, на його місці можуть сидіти й інші відвідувачі.

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Центральна синагога Києва імені Лазаря Бродського має великий молитовний зал, у ньому всі сидячі місця закріплені за конкретними людьми. Іменне місце є і у президента України Володимира Зеленського, розповів перший офіційний рабин ЗСУ Давид Мільман в інтерв'ю DW.

Крісло глави держави розташоване в першому ряду з правого краю біля проходу між рядами. Мільман зазначає, що на цьому місці можуть сидіти й інші відвідувачі, якщо президент відсутній.

"Коли немає власника, тут може сидіти будь-хто", — пояснює рабин.

У синагозі збирається тричі на день близько 20-30 осіб

За словами Мільмана, попри війну, в синагозі збирається тричі на день близько 20-30 осіб. Досить велика частина громади виїхала з країни в Європу, США або Ізраїль.

Рабин також зазначив, що в лавах ЗСУ воюють із росіянами понад 1 тисяча євреїв.

Зазначимо, що 2020 року Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Times of Israel говорив, що питання релігії для нього дуже особисте. Тоді він заявляв, що ріс "не в ортодоксальній, а у звичайній радянській єврейській родині".

"Я ніколи не говорю про релігію і ніколи не говорю про Бога, тому що в мене є власна думка про це. Звичайно, я вірю в Бога. Я розмовляю з ним тільки в ті моменти, які є для мене особистими і важливими. І в місцях, де я почуваюся комфортно", — зазначав президент.

Нагадаємо, нещодавно археологи знайшли найдавнішу єврейську ритуальну лазню та масляну лампу з менорою. Об'єкт розташований у стародавньому портовому місті Остія Антика в Італії.

Зеленський показував у його кабінеті картини, на які він дивиться щодня. Одна з робіт ілюструє бій ЗСУ на російській території, а на іншій Кремль палає у вогні.