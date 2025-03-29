"Это только начало": Маск продал социальную сеть X собственному стартапу, что ждет пользователей

Американский миллиардер, разработчик и правая рука президента Дональда Трампа Илон Маск продал сеть X собственному стартапу xAI за 45 миллиардов долларов. Также Маск заявил, что бывший Twitter превратился в "одну из самых эффективных компаний" в мире, и анонсировал еще больше инноваций в работе соцсети, призванных "ускорить прогресс" человечества.

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О продаже компании и внедрении новых решений для прогресса миллиардер написал на своей странице в сети X 28 марта.

"Будущее xAI и X взаимосвязано. Сегодня мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислений, дистрибуции и талантов", — написал Маск в своей заметке.

По словам разработчика, главной целью такой продажи и создания нового симбиоза является внедрение тесной интеграции платформы с технологиями искусственного интеллекта.

Обе компании, по мнению Маска, чрезвычайно прогрессивные и эффективные. Свой стартап xAI он называет "одной из ведущих лабораторий" ИИ на планете, а соцсеть X — "цифровой городской площадью", куда ежедневно более 600 миллионов пользователей приходят, чтобы найти "правдивую информацию" в режиме реального времени.

"Объединенная компания будет предоставлять миллиардам людей более умный и содержательный опыт, оставаясь верной нашей основной миссии — поиску истины и продвижению знаний", — написал Маск.

Сеть X принадлежит другому стартапу: изменится ли что-то для пользователей

Несмотря на грандиозные планы Илона Маска относительно роли объединенной компании в развитии человечества, пока о масштабных изменениях для обычных пользователей социальной сети X речь не идет. Как сообщили в CNN 28 марта после заявлений Маска, миллиардер пока не раскрывал деталей относительно конкретных изменений в работе сети, однако чат-бот Grok от xAI уже интегрирован в платформу.

Вероятно, существенных изменений в работе, которые ощутят на себе пользователи соцсети, следует ожидать со временем.

В то же время в CNN напомнили, что сеть X превратилась в настоящий "рупор" трамповских нарративов. Получив особые привилегии и должность в администрации Дональда Трампа, Илон Маск использовал соцсеть для освещения деятельности новоизбранного президента США.

Напомним, ранее Фокус выяснял, как воспользоваться чат-ботом Grok от xAI в Telegram.

Также 23 марта стало известно, что окружение президента Трампа требует от Илона Маска перестать выступать перед СМИ, потому что его заявления в медиа все чаще отклоняются от позиции самого президента США и политики республиканцев.