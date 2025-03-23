"Нервирует людей": окружение Трампа требует от Маска перестать выступать перед СМИ, — NBC News

Собеседники СМИ говорят, что члены команды Трампа просят главу США "заставить" Маска уменьшить количество выступлений в медиа, потому что очень часто его взгляды начинают откровенно противоречить позиции 47-го президента и республиканцев.

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Окружение действующего президента США Дональда Трампа требует от главы государства надавить на миллиардера Илона Маска, который все чаще выступает в медиа с критикой социальных программ, что противоречит позиции главы Белого дома. Об этом сообщает издание NBC News со ссылкой на четырех неназванных собеседников.

Один из инсайдеров журналистов сообщил, что некоторые люди в Белом доме устали от постоянной медийной активности Маска, в частности относительно программы социальной защиты. В рамках изменений этой системы Маск хочет сократить штат, закрыть ряд офисов социального страхования и ограничить телефонные услуги.

Собеседник говорит, что некоторые союзники Трампа уже усомнились, стоит ли миллиардеру продолжать давать столько интервью СМИ. Один из неназванных советников Трампа признал, что им известно о "внешнем беспокойстве" вокруг комментариев Маска.

"Союзники Трампа — включая некоторых на Уолл-стрит, в корпоративной Америке и Конгрессе — передали Белому дому и даже президенту напрямую, что Маска либо нужно снять с эфира, либо нужно больше подготовить сценарий", — пишут журналисты.

Еще один источник из Белого дома говорит, что такие частые выпады Маска на систему социального страхования являются "потенциально проблематичными и тревожными для некоторых пожилых людей".

"Конечно, они не хотят сокращения своего социального страхования. Поэтому если они услышат в новостях что-то, что говорит Илон Маск, что мы должны что-то сделать с социальным обеспечением — конечно, могут возникнуть определенные беспокойства. Но единственное, о чем они должны волноваться, это лишь то, что говорит и что делает президент Соединенных Штатов. Мы не касались и не собираемся касаться социального обеспечения", — сказал собеседник медиа, добавив, что мысли Маска являются личными и не влияют на политику Трампа.

Еще один инсайдер из числа членов от Республиканской партии в Конгрессе США сказал, что пренебрежительное отношение Маска к социальному страхованию действительно нервирует людей.

"Соцстрахование нуждается в реформировании. Без этой реформы и реформы медицинской помощи обе программы потерпят крах, что приведет к падению правительства. Но последнее, о чем нам нужно говорить, — это об унижении системы. Поэтому чем больше будет этих интервью с Маском, тем больше у нас будет дискуссий", — отметил собеседник.

Он добавляет, что следующий год станет фактическим "референдумом" доверия к действиям Маска. Поэтому если рейтинг доверия к миллиардеру начнет падать, то вероятно избиратели в США "постоянно будут видеть рекламу за рекламой с бензопилой [у Маска в руках]".

Ранее стало известно, что Маск начал раздражать людей из окружения Трампа сразу после победы последнего на выборах. Миллиардер агрессивно продвигает свои взгляды, пытается комментировать все дела в штабе и хочет продвинуть к нему своих людей, пишут журналисты.

Впоследствии сообщалось, как госсекретарь США Рубио поссорился с Илоном Маском. Во время встречи Маск агрессивно защищался, напоминая, что он с нуля построил несколько миллиардных компаний. Тем временем Рубио и Даффи обвинили бизнесмена во лжи.