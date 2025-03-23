"Нервує людей": оточення Трампа вимагає від Маска перестати виступати перед ЗМІ, — NBC News

Співрозмовники ЗМІ кажуть, що члени команди Трампа просять главу США "змусити" Маска зменшити кількість виступів у медіа, бо дуже часто його погляди починають відверто суперечити позиції 47-го президента та республіканців.

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Оточення чинного президента США Дональда Трампа вимагає від глави держави натиснути на мільярдера Ілона Маска, який все частіше виступає в медіа з критикою соціальних програм, що суперечить позиції глави Білого дому. Про це повідомляє видання NBC News з посилання на чотирьох неназваних співрозмовників.

Один з інсайдерів журналістів повідомив, що деякі люди в Білому дому втомилися від постійної медійної активності Маска, зокрема щодо програми соціального захисту. В рамках змін цієї системи Маск хоче скоротити штат, закрити низку офісів соціального страхування та обмежити телефонні послуги.

Співрозмовник каже, що деякі союзники Трампа вже засумнівалися, чи варто мільярдеру продовжувати давати стільки інтерв’ю ЗМІ. Один з неназваних радників Трампа визнав, що їм відомо про "зовнішнє занепокоєння" навколо коментарів Маска.

"Союзники Трампа — включно з деякими на Волл-стріт, у корпоративній Америці та Конгресі — передали Білому дому та навіть президенту безпосередньо, що Маска або потрібно зняти з ефіру, або потрібно більше підготувати сценарій", — пишуть журналісти.

Ще одне джерело з Білого дому каже, що такі часті випади Маска на систему соціального страхування є "потенційно проблематичними та тривожними для деяких людей похилого віку".

"Звичайно, вони не хочуть скорочення свого соціального страхування. Тож якщо вони почують у новинах щось, що говорить Ілон Маск, що ми повинні щось зробити із соціальним забезпеченням — звичайно, можуть виникнути певні занепокоєння. Але єдине, про що вони повинні хвилюватися, це лише те, що говорить і що робить президент Сполучених Штатів. Ми не торкалися і не збираємося торкатися соціального забезпечення", — сказав співрозмовник медіа, додавши, що думки Маска є особистими та не впливають на політику Трампа.

Ще один інсайдер з-поміж членів від Республіканської партії в Конгресі США сказав, що зневажливе ставлення Маска до соціального страхування справді нервує людей.

"Соцстрахування потребує реформування. Без цієї реформи та реформи медичної допомоги обидві програми зазнають краху, що призведе до падіння уряду. Але останнє, про що нам потрібно говорити, — це про приниження системи. Тому чим більше буде цих інтерв'ю з Маском, тим більше у нас буде дискусій", — відзначив співрозмовник.

Він додає, що наступний рік стане фактичним "референдумом" довіри щодо дій Маска. Тому якщо рейтинг довіри до мільярдера почне падати, то ймовірно виборці в США "постійно будуть бачити рекламу за рекламою з бензопилкою [у Маска в руках]".

Раніше стало відомо, що Маск почав дратувати людей з оточення Трампа відразу після перемоги останнього на виборах. Мільярдер агресивно просуває свої погляди, намагається коментувати всі справи у штабі та хоче просунути до нього своїх людей, пишуть журналісти.

Згодом повідомлялося, як держсекретар США Рубіо посварився з Ілоном Маском. Під час зустрічі Маск агресивно захищався, нагадуючи, що він з нуля побудував кілька мільярдних компаній. Тим часом Рубіо та Даффі звинуватили бізнесмена в брехні.