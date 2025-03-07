"Був розлючений": держсекретар США Рубіо посварився з Ілоном Маском (фото)

Під час зустрічі Маск агресивно захищався, нагадуючи, що він з нуля побудував кілька мільярдних компаній. Тим часом Рубіо та Даффі звинуватили бізнесмена в брехні.

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Держсекретар США Марко Рубіо і міністр транспорту Шон Даффі вступили в жорстку перепалку з Ілоном Маском під час нещодавнього засідання кабінету міністрів. І Рубіо, і Даффі звинуватили Маска в брехні. Про це пише NYT з посиланням на свої джерела.

Видання пише, що Марко Рубіо був розлючений, звинувачуючи Маска в тому, що той не впорався зі своїми задачами.

Держсекретар тижнями злився на мільярдера, відтоді як його команда фактично закрила ціле агентство, яке нібито було під контролем Рубіо: Агентство США з міжнародного розвитку. А на позачерговому засіданні кабінету міністрів у присутності президента США Дональда Трампа та близько 20 інших осіб Рубіо публічно висловив своє незадоволення.

Він із сарказмом запитав, чи хоче Маск, щоб він повторно найняв усіх цих людей, щоб він міг показати, що їх знову звільняють. Після цього Рубіо виклав свої детальні плани реорганізації Державного департаменту.

Ілон Маск покидає зустріч

Втім, Ілон Маск не був вражений. Він сказав Рубіо, що той "хороший на телебаченні", з чітким підтекстом, що він поганий для чогось іншого, як пише видання. Протягом цієї сварки Трамп сидів у кріслі, склавши руки, "наче дивився тенісний матч". Згодом американський президент таки втрутився, аби захистити держсекретаря, заявивши, що той виконує "чудову роботу".

Трамп наголосив, що всім потрібно працювати разом.

Зустріч стала першим свідченням того, що президент США готовий накласти деякі обмеження на Ілона Маска, як пише видання.

Ця розповідь базується на інтерв’ю з п’ятьма людьми, які знають про ті події.

За кілька хвилин до суперечки з Рубіо Маск і міністр транспорту Шон Даффі обговорювали стан обладнання Федерального управління цивільної авіації для відстеження літаків і те, що потрібно виправити. Говард Лутнік, міністр торгівлі, вирішив підтримати підприємця.

Даффі сказав, що молоді співробітники команди Маска намагалися звільнити авіадиспетчерів. Що бізнесмен одразу заперечив.

Міністр транспорту наполягав, що це не так; він чув це безпосередньо від них. В Маск, запитуючи, кого звільнили, сказав: "Дайте мені їхні імена".

Даффі сказав, що імен немає, тому що він запобіг їх звільненню. Після чого Маск наполягав на тому, що люди, найняті за програмами різноманітності, справедливості та інклюзії, працювали на диспетчерських вежах.

Каролайн Лівітт, прессекретарка Білого дому, прокоментувала сварку: "Як сказав президент Трамп, це була чудова та продуктивна зустріч між членами його команди для обговорення заходів щодо скорочення витрат і персоналу у федеральному уряді. Усі працюють як одна команда, щоб допомогти президенту Трампу виконати його обіцянку зробити наш уряд ефективнішим".

Як пише видання, під час зустрічі Маск агресивно захищався, нагадуючи секретарям кабінету, що він з нуля побудував кілька мільярдних компаній і дещо знає про наймання хороших людей.

Нагадаємо, Марко Рубіо назвав війну в Україні "проксі-війною" між РФ та США.

Також Фокус писав про пропозицію Ілона Маска надати амністію Володимиру Зеленському.