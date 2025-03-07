"Был в ярости": госсекретарь США Рубио поссорился с Илоном Маском (фото)

Во время встречи Маск агрессивно защищался, напоминая, что он с нуля построил несколько миллиардных компаний. Тем временем Рубио и Даффи обвинили бизнесмена во лжи.

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Госсекретарь США Марко Рубио и министр транспорта Шон Даффи вступили в жесткую перепалку с Илоном Маском во время недавнего заседания кабинета министров. И Рубио, и Даффи обвинили Маска во лжи. Об этом пишет NYT со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что Марко Рубио был в ярости, обвиняя Маска в том, что тот не справился со своими задачами.

Госсекретарь неделями злился на миллиардера, с тех пор как его команда фактически закрыла целое агентство, которое якобы было под контролем Рубио: Агентство США по международному развитию. А на внеочередном заседании кабинета министров в присутствии президента США Дональда Трампа и около 20 других лиц Рубио публично выразил свое недовольство.

Он с сарказмом спросил, хочет ли Маск, чтобы он повторно нанял всех этих людей, чтобы он мог показать, что их снова увольняют. После этого Рубио изложил свои детальные планы реорганизации Государственного департамента.

Илон Маск покидает встречу

Впрочем, Илон Маск не был впечатлен. Он сказал Рубио, что тот "хорош на телевидении", с четким подтекстом, что он плох для чего-то другого, как пишет издание. В течение этой ссоры Трамп сидел в кресле, сложив руки, "как будто смотрел теннисный матч". Впоследствии американский президент таки вмешался, чтобы защитить госсекретаря, заявив, что тот выполняет "прекрасную работу".

Трамп подчеркнул, что всем нужно работать вместе.

Встреча стала первым свидетельством того, что президент США готов наложить некоторые ограничения на Илона Маска, как пишет издание.

Этот рассказ базируется на интервью с пятью людьми, которые знают о тех событиях.

За несколько минут до ссоры с Рубио Маск и министр транспорта Шон Даффи обсуждали состояние оборудования Федерального управления гражданской авиации для отслеживания самолетов и то, что нужно исправить. Говард Лутник, министр торговли, решил поддержать предпринимателя.

Даффи сказал, что молодые сотрудники команды Маска пытались уволить авиадиспетчеров. Что бизнесмен тут же отрицал.

Министр транспорта настаивал, что это не так; он слышал это непосредственно от них. А Маск, спрашивая, кого уволили, сказал: "Дайте мне их имена".

Даффи сказал, что имен нет, потому что он предотвратил их увольнение. После чего Маск настаивал на том, что люди, нанятые по программам разнообразия, справедливости и инклюзии, работали на диспетчерских башнях.

Каролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома, прокомментировала ссору: "Как сказал президент Трамп, это была замечательная и продуктивная встреча между членами его команды для обсуждения мер по сокращению расходов и персонала в федеральном правительстве. Все работают как одна команда, чтобы помочь президенту Трампу выполнить его обещание сделать наше правительство более эффективным".

Как пишет издание, во время встречи Маск агрессивно защищался, напоминая секретарям кабинета, что он с нуля построил несколько миллиардных компаний и кое-что знает о найме хороших людей.

Напомним, Марко Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между РФ и США.

Также Фокус писал о предложении Илона Маска предоставить амнистию Владимиру Зеленскому.