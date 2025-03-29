"Це тільки початок": Маск продав соціальну мережу X власному стартапу, що чекає користувачів

Американський мільярдер, розробник та права рука президента Дональда Трампа Ілон Маск продав мережу X власному стартапу xAI за 45 мільярдів доларів. Також Маск заявив, що колишній Twitter перетворився на "одну з найефективніших компаній" у світі, та анонсував ще більше інновацій у роботі соцмережі, покликаних "прискорити прогрес" людства.

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Про продаж компанії та впровадження нових рішень задля прогресу мільярдер написав на своїй сторінці у мережі X 28 березня.

"Майбутнє xAI та X взаємопов'язане. Сьогодні ми офіційно робимо крок до об'єднання даних, моделей, обчислень, дистрибуції та талантів", — написав Маск у своєму дописі.

За словами розробника, головною метою такого продажу та створення нового симбіозу є впровадження тісної інтеграції платформи з технологіями штучного інтелекту.

Обидві компанії, на думку Маска, надзвичайно прогресивні та ефективні. Свій стартап xAI він називає "однією з провідних лабораторій" ШІ на планеті, а соцмережу X — "цифровою міською площею", куди щоденно понад 600 мільйонів користувачів приходять, щоб знайти "правдиву інформацію" в режимі реального часу.

"Об'єднана компанія надаватиме мільярдам людей розумніший та змістовніший досвід, залишаючись вірною нашій основній місії — пошуку істини та просуванню знань", — написав Маск.

Мережа X належить іншому стартапу: чи зміниться щось для користувачів

Попри грандіозні плани Ілона Маска щодо ролі об'єднаної компанії в розвитку людства, поки що про масштабні зміни для звичайних користувачів соціальної мережі X не йдеться. Як повідомили у CNN 28 березня після заяв Маска, мільярдер наразі не розкривав деталей щодо конкретних змін у роботі мережі, однак чат-бот Grok від xAI вже інтегрований у платформу.

Ймовірно, суттєвих змін у роботі, які відчують на собі користувачі соцмережі, слід очікувати з часом.

Водночас у CNN нагадали, що мережа X перетворилася у справжній "рупор" трампівських наративів. Отримавши особливі привілеї та посаду в адміністрації Дональда Трампа, Ілон Маск використовував соцмережу для висвітлення діяльності новообраного президента США.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясовував, як скористатися чат-ботом Grok від xAI у Telegram.

Також 23 березня стало відомо, що оточення президента Трампа вимагає від Ілона Маска перестати виступати перед ЗМІ, бо його заяви у медіа все частіше відхиляються від позиції самого президента США та політики республіканців.