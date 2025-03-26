Ілон Маск додав свій чат-бот Grok у Telegram: як ним скористатися (відео)

Тепер чат-бот Grok зможе відповідати на запитання, а також допомагати в написанні текстів і кодуванні через месенджер Telegram.

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Генеративний чат-бот на основі штучного інтелекту (ШІ) Grok, розроблений компанією Ілона Маска xAI, було інтегровано в месенджер Telegram. Про це написав американський блогер і криптопідприємець Маріо Науфал у соціальній мережі X.

У Telegram з'явився чат-бот Grok

За словами блогера, чат-бот Grok тепер доступний преміум-користувачам Telegram без додаткової плати. Він підкреслив, що це перше велике розширення Grok за межами платформи X.

"Місія "ШІ всюди" — просування Grok у кожен куточок цифрового світу. Битва за ШІ розширюється — хто наступний?" — написав Науфал.

Пізніше Ілон Маск підтвердив цю інформацію, поділившись публікацією Науфала в X. При цьому підприємець не надав жодних деталей.

"Grok тепер у Telegram", — написав Маск.

На сторінці Grok в X сказано, що серед функцій чат-бота в Telegram — відповіді на запитання, допомога в написанні текстів і підтримка кодування, а також швидші реакції та завантаження файлів об'ємом 2 ГБ. Щоб скористатися Grok у Telegram, потрібно оформити премімум-підписку, знайти @GrokAI і почати листування.

Нагадаємо, китайський стартап Butterfly Effect випустив нового агента штучного інтелекту Manus у попередньому доступі минулого тижня і викликав ажіотаж, який можна порівняти з вибухом популярності чат-бота DeepSeek.