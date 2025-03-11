У DeepSeek з'явився конкурент: що відомо про новий китайський AI-агент Manus (відео)

Розробники запевняють, що нова програма є повністю автономною та може виконувати завдання без людського контролю, а її результати в тесті для агентів ШІ GAIA перевершують OpenAI.

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Китайський стартап Butterfly Effect випустив новий агент штучного інтелекту Manus у попередньому доступі минулого тижня та спричинив ажіотаж, порівняний із вибухом популярності чат-бота DeepSeek. Лише за кілька днів офіційний сервер Discord для ШІ Manus виріс до понад 138 000 учасників, а коди запрошень продаються у китайському реселлерському додатку Xianyu за тисячі доларів, повідомляє видання TechCrunch.

Що таке Manus

Дослідник політики штучного інтелекту Дін Болл описав новинку як "найдосконаліший комп’ютер, що використовує штучний інтелект".

Китайський стартап Butterfly Effect Manus розробив AI-агент Manus не повністю з нуля. Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, платформа використовує комбінацію вже наявних і точно налаштованих моделей штучного інтелекту, таких як Claude від Anthropic і Qwen від Alibaba. Його можна використовувати для складання звітів про дослідження, аналізу фінансових документів тощо. На своєму сайті стартап від КНР запевняє, що агент може також використовуватися для пошуку квартири на ринку нерухомості чи програмування відеоігор.

Співробітник стартапу Ічао "Пік" Цзі у відео в офіційному акаунті у мережі Х говорить, що нова платформа перевершує результати OpenAI та Operator у популярному тесті для агентів штучного інтелекту GAIA, що досліджує здатність виконувати запити, переглядаючи вебсторінки в мережі, використовуючи програмне забезпечення тощо.

Зазначається, що на відміну від інших подібних платформ, які потребують запитів людей для своєї роботи, AI-агент Manus може самостійно ухвалювати рішення та виконувати різноманітні завдання без постійного людського контролю.

Проте деякі користувачі, що спробували використовувати новий продукт у ранньому доступі, знайшли певні недоліки в його роботі.

ШІ Manus: перші відгуки користувачів

Співзасновник стартапу зі штучним інтелектом Pleias Олександр Доріа зазначив, що під час тестування він зіткнувся з повідомленнями про помилки та нескінченними циклами, а інші користувачі ловили бот на помилках у фактичних питаннях і пропуску інформації, яку легко відшукати в мережі.

Представник розробника дав виданню TechCrunch коментар, в якому зазначив, що команда зосереджена на вдосконаленні продукту.

"Основна мета поточного закритого бета-тестування — стрес-тестування різних частин системи та виявлення проблем. Ми глибоко цінуємо ідеї, якими поділилися всі", — сказав представник компанії.

За словами автора матеріалу, новинка набула популярності завдяки ексклюзивності, спричиненій дефіцитом запрошень, і рекламі в китайських ЗМІ, які називали новий продукт стартапу від КНР "гордістю вітчизняної продукції".

Нагадаємо, 11 березня медіа писали про створену в Китаї "вічну" батарею, яка працює на гравітації.

8 березня ЗМІ повідомляли, що в одній із церков Фінляндії ШІ вперше влаштував церковну службу, розігравши історію боротьби добра зі злом зі звуковими та візуальними ефектами.