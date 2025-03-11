У DeepSeek появился конкурент: что известно о новом китайском AI-агенте Manus (видео)

Разработчики уверяют, что новая программа полностью автономна и может выполнять задачи без человеческого контроля, а ее результаты в тесте для агентов ИИ GAIA превосходят OpenAI.

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Китайский стартап Butterfly Effect выпустил новый агент искусственного интеллекта Manus в предварительном доступе на прошлой неделе и вызвал ажиотаж, сравнимый со взрывом популярности чат-бота DeepSeek. Всего за несколько дней официальный сервер Discord для ИИ Manus вырос до более 138 000 участников, а коды приглашений продаются в китайском реселлерском приложении Xianyu за тысячи долларов, сообщает издание TechCrunch.

Что такое Манус

Исследователь политики искусственного интеллекта Дин Болл описал новинку как "самый совершенный компьютер, использующий искусственный интеллект".

Китайский стартап Butterfly Effect Manus разработал AI-агент Manus не полностью с нуля. Согласно сообщениям в социальных сетях, платформа использует комбинацию уже существующих и точно настроенных моделей искусственного интеллекта, таких как Claude от Anthropic и Qwen от Alibaba. Его можно использовать для составления отчетов об исследованиях, анализа финансовых документов и т.д. На своем сайте стартап от КНР уверяет, что агент может также использоваться для поиска квартиры на рынке недвижимости или программирования видеоигр.

Сотрудник стартапа Ичао "Пик" Цзи в видео в официальном аккаунте в сети Х говорит, что новая платформа превосходит результаты OpenAI и Operator в популярном тесте для агентов искусственного интеллекта GAIA, который исследует способность выполнять запросы, просматривая веб-страницы в сети, используя программное обеспечение и тому подобное.

Отмечается, что в отличие от других подобных платформ, которые требуют запросов людей для своей работы, AI-агент Manus может самостоятельно принимать решения и выполнять различные задачи без постоянного человеческого контроля.

Однако некоторые пользователи, попробовавшие использовать новый продукт в раннем доступе, нашли определенные недостатки в его работе.

ИИ Manus: первые отзывы пользователей

Сооснователь стартапа с искусственным интеллектом Pleias Александр Дориа отметил, что во время тестирования он столкнулся с сообщениями об ошибках и бесконечными циклами, а другие пользователи ловили бот на ошибках в фактических вопросах и пропуске информации, которую легко отыскать в сети.

Представитель разработчика дал изданию TechCrunch комментарий, в котором отметил, что команда сосредоточена на совершенствовании продукта.

"Основная цель текущего закрытого бета-тестирования — стресс-тестирование различных частей системы и выявление проблем. Мы глубоко ценим идеи, которыми поделились все", — сказал представитель компании.

По словам автора материала, новинка приобрела популярность благодаря эксклюзивности, вызванной дефицитом пригласительных билетов, и рекламе в китайских СМИ, которые называли новый продукт стартапа от КНР "гордостью отечественной продукции".

Напомним, 11 марта медиа писали о созданной в Китае "вечной" батарее, которая работает на гравитации.

8 марта СМИ сообщали, что в одной из церквей Финляндии ИИ впервые устроил церковную службу, разыграв историю борьбы добра со злом со звуковыми и визуальными эффектами.