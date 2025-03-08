ИИ впервые устроил церковную службу: люди указали на "жуткие" моменты (фото)

На экспериментальной службе в церкви Святого Павла ИИ показал диалог между Иисусом и Сатаной, а также выступления ИИ-аватаров пасторов и бывшего президента Финляндии, умершего в 1986 году.

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В Финляндии лютеранская церковь Святого Павла впервые провела церковную службу, организованную в основном с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет AP News.

Сообщается, что экспериментальная ИИ-служба привлекла в церковь на северо-востоке Хельсинки более 120 человек, что намного больше, чем в обычный будний вечер. Некоторые люди даже приехали из других городов.

Для службы ИИ написал проповеди и некоторые песни, разыграл историю о борьбе добра со злом, сочинил музыку и создал визуальные эффекты. Иисус был показан в мантии с длинными волосами и бородой, в то время как Сатана был одет в более современную одежду, но с хмурым лицом. Перед паствой также выступили ИИ-аватары пасторов церкви и бывшего президента Финляндии, умершего в 1986 году, читавшие отрывки из Ветхого Завета.

"Обычно, когда люди говорят об ИИ, они говорят о том, что ИИ сможет сделать в будущем. Но будущее уже наступило. … ИИ может делать все то, что, по мнению людей, он сможет делать примерно через 10 лет", — сказал автор инициативы, преподобный Петя Копперойнен.

ИИ-служба в церкви Святого Павла Фото: Скриншот

По словам священнослужителя, идея пришла к нему под впечатлением от конференции по искусственному интеллекту и религии в Женеве. После этого он неделями работал с различными инструментами ИИ, чтобы составить 45-минутную службу, включая ChatGPT-4o от Open AI.

Духовенство и прихожане заявили, что им понравилось, но отметили, что не считают такой формат полноценной альтернативой "живым" богослужениям. Верующие сказали, что служба показалась им необычной, интересной и развлекательной, но иногда и запутанной. Речь была быстрой и за ней было трудно следить.

"Это было довольно занимательно и весело, но это не было похоже на мессу или службу. … Это было похоже на что-то отстраненное. Я не чувствовал, что они разговаривают со мной", — отметил прихожанин Тару Ниеминен.

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Преподобный также отметил, что ИИ, как правило, неохотно писал религиозные тексты. ChatGPT изначально отказался писать диалог между Иисусом и Сатаной и согласился на это только после того, как Копперойнен заверил его, что он лютеранский пастор и что в написании такого контента нет ничего плохого.

Кроме того, ChatGPT также отказался давать отпущение грехов или благословение. Преподобный Кари Канала, викарий церкви Святого Павла, назвал это ограничение важным, так как оно отделяет вещи, которые являются "очень интимными и религиозными".

Преподобный Петя Копперойнен смотрит на выступление своего ИИ-аватара Фото: Скриншот

По словам Копперойнена, необходимость человеческого фактора – это одна из причин, по которой ИИ вряд ли заменит настоящих пасторов. Он также признался, что видеть себя на экране произносящим слова, которые он никогда не произносил в реальной жизни, было "жутко".

Тем не менее священнослужители считают, что в церкви есть место для ИИ. Церковь Святого Павла уже использует его для ведения бухгалтерского учета, а преподобный Копперойнен иногда обращается к ChatGPT, чтобы тот помогал ему составлять проповеди или когда ему нужно найти стихи по определенной теме.

Напомним, Германия стала первой страной в мире, где в качестве проповедника выступил ИИ. Более 300 прихожан пришли в протестантскую церковь Святого Павла в Фюрте, чтобы послушать 40-минутную проповедь, составленную чат-ботом ChatGPT.

Также сообщалось, что прихожане церкви Святого Петра в Люцерне (Швейцария) получили возможность общаться с голограммой Иисуса, которая работает на искусственном интеллекте и принимает исповеди.