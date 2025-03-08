ШІ вперше влаштував церковну службу: люди вказали на "моторошні" моменти (фото)

На експериментальній службі в церкві Святого Павла ШІ показав діалог між Ісусом і Сатаною, а також виступи ШІ-аватарів пасторів і колишнього президента Фінляндії, який помер 1986 року.

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У Фінляндії лютеранська церква Святого Павла вперше провела церковну службу, організовану переважно за допомогою інструментів штучного інтелекту (ШІ). Про це пише AP News.

Повідомляється, що експериментальна ШІ-служба залучила до церкви на північному сході Гельсінкі понад 120 осіб, що набагато більше, ніж у звичайний будній вечір. Деякі люди навіть приїхали з інших міст.

Для служби ШІ написав проповіді та деякі пісні, розіграв історію про боротьбу добра зі злом, склав музику і створив візуальні ефекти. Ісус був показаний у мантії з довгим волоссям і бородою, в той час як Сатана був одягнений у більш сучасний одяг, але з похмурим обличчям. Перед паствою також виступили ШІ-аватари пасторів церкви і колишнього президента Фінляндії, який помер 1986 року, які читали уривки зі Старого Заповіту.

"Зазвичай, коли люди говорять про ШІ, вони говорять про те, що ШІ зможе зробити в майбутньому. Але майбутнє вже настало. ... ШІ може робити все те, що, на думку людей, він зможе робити приблизно через 10 років", — сказав автор ініціативи, преподобний Петя Копперойнен.

ШІ-служба в церкві Святого Павла Фото: Скриншот

За словами священнослужителя, ідея прийшла до нього під враженням від конференції зі штучного інтелекту та релігії в Женеві. Після цього він тижнями працював із різними інструментами ШІ, щоб скласти 45-хвилинну службу, включно з ChatGPT-4o від Open AI.

Духовенство і парафіяни заявили, що їм сподобалося, але зазначили, що не вважають такий формат повноцінною альтернативою "живим" богослужінням. Віряни сказали, що служба здалася їм незвичною, цікавою та розважальною, але іноді й заплутаною. Промова була швидкою і за нею було важко стежити.

"Це було досить цікаво і весело, але це не було схоже на месу або службу. ... Це було схоже на щось відсторонене. Я не відчував, що вони розмовляють зі мною", — зазначив парафіянин Тару Ніємінен.

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Преподобний також зазначив, що ШІ, як правило, неохоче писав релігійні тексти. ChatGPT спочатку відмовився писати діалог між Ісусом і Сатаною і погодився на це тільки після того, як Копперойнен запевнив його, що він лютеранський пастор і що в написанні такого контенту немає нічого поганого.

Крім того, ChatGPT також відмовився давати відпущення гріхів або благословення. Преподобний Карі Канала, вікарій церкви Святого Павла, назвав це обмеження важливим, оскільки воно відокремлює речі, які є "дуже інтимними і релігійними".

Преподобний Петя Копперойнен дивиться на виступ свого ШІ-аватара Фото: Скриншот

За словами Копперойнена, необхідність людського фактора — це одна з причин, через яку ШІ навряд чи замінить справжніх пасторів. Він також зізнався, що бачити, як на екрані вимовляє слова, які він ніколи не вимовляв у реальному житті, було "моторошно".

Проте священнослужителі вважають, що в церкві є місце для ШІ. Церква Святого Павла вже використовує його для ведення бухгалтерського обліку, а преподобний Копперойнен інколи звертається до ChatGPT, щоб той допомагав йому складати проповіді або коли йому потрібно знайти вірші з певної теми.

Нагадаємо, Німеччина стала першою країною у світі, де в ролі проповідника виступив АІ. Понад 300 парафіян прийшли в протестантську церкву Святого Павла у Фюрті, щоб послухати 40-хвилинну проповідь, складену чат-ботом ChatGPT.

Також повідомлялося, що парафіяни церкви Святого Петра в Люцерні (Швейцарія) отримали можливість спілкуватися з голограмою Ісуса, яка працює на штучному інтелекті та приймає сповіді.