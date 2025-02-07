Чуда не случилось: китайский ИИ чат-бот DeepSeek для всех станет платным

Компания DeepSeek также сообщила, что скидки на доступ к ее ИИ-модели прекратятся 8 февраля.

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Компания DeepSeek заявила, что приостановила возможность клиентов пополнять свои API-кредиты, чтобы избежать более широкого влияния на их услуги. Об этом пишет Bloomberg.

Услуги DeepSeek были перегружены спросом с конца января после того, как компания представила чат-бота на основе искусственного интеллекта, который, по ее словам, может конкурировать с ChatGPT от OpenAI и был разработан за малую часть стоимости конкурирующих продуктов. Ранее она ограничивала регистрацию новых пользователей людьми с номером телефона в материковом Китае.

В то время как шумиха вокруг последней модели искусственного интеллекта китайской компании вызвала обвал на 1 трлн долларов акций американских и европейских технологических компаний, она также подтолкнула США к попыткам закрыть лазейки в ограничениях на продажу чипов, используемых для приложений искусственного интеллекта.

Американские чиновники расследуют, не приобрела ли DeepSeek полупроводники Nvidia Corp. через третьих лиц в Сингапуре, обойдя ограничения на экспорт чипов искусственного интеллекта в Китай, сообщили источники Bloomberg.

DeepSeek, чье крайне низкое ценообразование встревожило некоторых конкурентов, также сообщил в сообщении, что скидки на доступ к его модели прекратятся 8 февраля. После этого он заявил, что доступ к модели чата будет стоить 2 юаня (0,27 доллара) за миллион входных токенов и 8 юаней (1,10 доллар) за миллион выходных токенов. Когда его модель рассуждений будет запущена в сеть, плата составит 4 юаня (0,55 доллара) за миллион входных токенов и 16 юаней (2,20 доллара) за миллион выходных токенов.

Напомним, ученые из Калифорнийского университета в Беркли утверждают, что им удалось воспроизвести основную технологию, лежащую в основе китайского DeepSeek, потратив менее 30 долларов на ее обучение.