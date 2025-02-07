Дива не сталося: китайський ШІ чат-бот DeepSeek для всіх стане платним

Компанія DeepSeek також повідомила, що знижки на доступ до її ШІ-моделі припиняться 8 лютого.

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Компанія DeepSeek заявила, що призупинила можливість клієнтів поповнювати свої API-кредити, щоб уникнути більш широкого впливу на їхні послуги. Про це пише Bloomberg.

Послуги DeepSeek були перевантажені попитом з кінця січня після того, як компанія представила чат-бота на основі штучного інтелекту, який, за її словами, може конкурувати з ChatGPT від OpenAI і був розроблений за малу частину вартості конкуруючих продуктів. Раніше вона обмежувала реєстрацію нових користувачів людьми з номером телефону в материковому Китаї.

Тоді як галас навколо останньої моделі штучного інтелекту китайської компанії спричинив обвал на 1 трлн доларів акцій американських і європейських технологічних компаній, він також підштовхнув США до спроб закрити лазівки в обмеженнях на продаж чипів, які використовуються для застосунків штучного інтелекту.

Американські чиновники розслідують, чи не придбала DeepSeek напівпровідники Nvidia Corp. через третіх осіб у Сінгапурі, обійшовши обмеження на експорт чипів штучного інтелекту в Китай, повідомили джерела Bloomberg.

DeepSeek, чиє вкрай низьке ціноутворення стривожило деяких конкурентів, також повідомив у повідомленні, що знижки на доступ до його моделі припиняться 8 лютого. Після цього він заявив, що доступ до моделі чату коштуватиме 2 юані (0,27 долара) за мільйон вхідних токенів і 8 юанів (1,10 долар) за мільйон вихідних токенів. Коли його модель міркувань буде запущена в мережу, плата становитиме 4 юані (0,55 долара) за мільйон вхідних токенів і 16 юанів (2,20 долара) за мільйон вихідних токенів.

Нагадаємо, вчені з Каліфорнійського університету в Берклі стверджують, що їм вдалося відтворити основну технологію, яка лежить в основі китайського DeepSeek, витративши менше 30 доларів на її навчання.