Маск анонсував нову версію ШІ Grok: що це таке та як користуватись чат-ботом

До початку роботи нової версії штучного інтелекту Grok 3 залишилось менш як доба, ідеться у дописі мільярдера Ілона Маска у соцмережі X. 17 лютого підприємець написав, що з підготовкою до пуску все гаразд.

Related video

Увечері 16 лютого у соцмережі X (Twitter) з'явилось повідомлення про запуск Grok 3 від Ілона Маска. Grok 3 — це нова версія штучного інтелекту (ШІ), яка працюватиме на базі Х та у режимі чат-бота ще ефективніше відповідатиме на запити користувачів. Подію мільярдер анонсував у дописі в соцмережі.

Повідомлення про пуск Grok 3 від Маска опубліковане о 4:58 16 лютого. Мільярдер написав, що запускає "найрозумніший ШІ на Землі". Час, коли нова версія стане доступною користувачам — понеділок 17 лютого о 20 год. за Тихоокеанським часом (тобто о 6 год. 18 лютого по Києву). Також вказано, що це буде демоверсія продукту.

Запуск Grok 3 від Маска - коли запустять демоверсію Фото: Скриншот

Підприємець також уточнив, що працюватиме разом з командою над вдосконаленням продукту, і тому перебуватиме в режимі офлайн до моменту запуску. Крім того, о 9 год. 17 лютого він написав, що продукт "виглядає добре".

Запуск Grok 3 від Маска — що відомо

Запуск Grok 3 від Маска — це продукт компанії xAI. Розробники з xAI розповіли, що створення нової версії ШІ прискорилось завдяки використанню суперкомп'ютера Colossus. Colossus запрацював вісім місяців тому, і його можливості суттєво покращили уміння "думати", адаптивність, потужність обчислень, написало видання Forbes. Комп'ютер працює на 100 тис. мікросхемах GPU Nvidia H100. Мікросхеми забезпечили 200 млн год. навчання і це у 10 разів більше, ніж навчалась попередня версія ШІ Grok 2. Розробники заявили, що Grok 3 краще оброблятиме великі набори даних, менше часу навчатиметься та підвищить точність.

Які технології застосували, щоб зробити можливим запуск Grok 3 від Маска:

синтетичні набори даних — тобто навчали не на реальних даних, а на штучно створених спеціально для ШІ — на імітаціях різних сценаріїв;

механізм самокорегування — ШІ уміє самостійно виявляти та виправляти помилки;

навчання з підкріплення — програма штучного інтелекту навчалась, штрафуючи себе за невдачі та прагнучи максимізувати показники.

Як користуватись чат-ботом Grok 3

Система штучного інтелекту Grok вбудована у соцмережу X. До моменту пуску Grok 3 користувачі мають можливість працювати з Grok 2, а після оновлення, ймовірно, з'явиться позначка про доступ до покращеної версії ШІ.

Як користуватись чат-ботом Grok 3:

у застосунку X слід обрати відповідний пункт в меню. Далі з'являється рядок для спілкування з ШІ, а нижче — інформація про популярні запити та коротке пояснення можливостей програми;

власники iPhone з січня 2025 року можуть завантажити чат-бот Grok в AppStore. Версії для Android поки що немає. Можливості — такі ж, як через X.

Попередня версія чат-бота, Grok 2, доступна безплатно для усіх користувачів соцмережі. Безплатний базовий доступ мав обмеження:

до десяти запитів кожні дві години;

генерування до трьох зображень на добу.

Щоб отримати більші можливості, потрібно стати платним підписником соцмережі X — Premium та Premium+. Вартість місячної підписки на Premium — 8 дол., річної — 84 дол. Вартість місячної підписки на Premium+ — 22 дол., річної — 299 дол. Чи будуть зміни для Grok 3, інформації поки що не відшукалось.

Зазначимо, запуск Grok 3 від Маска відбудеться через тиждень після того, як видання The Wall Street Journal розповіло про бажання мільярдера придбати компанію OpenAI. Підприємець пропонував 97,4 млрд дол. Генеральний директор лабораторії досліджень ШІ Сем Альтман публічно відповів Маску. Він написав, що відмовляється від пропозиції, але готовий купити у Маска соцмережу X за таку ж суму.

Нагадуємо, на початку лютого Ілон Маск прокоментував, чи планує стати власником соцмережі TikTok. Тим часом у США ця соцмережа на добу припинила роботу: Фокус розповів, чому так сталось і чому TikTok відновився.