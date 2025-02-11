Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97 мільярдів: Сем Альтман зробив зустрічну пропозицію

Ця пропозиція ускладнює плани Сема Альтмана перетворити OpenAI на комерційну організацію, зазначають журналісти WSJ. Маск і Альтман вже борються в суді за керівництво OpenAI.

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Консорціум інвесторів на чолі з американським підприємцем-мільярдером Ілоном Маском зробив пропозицію викупити неприбуткову організацію, яка контролює OpenAI, за 97,4 млрд доларів. Юрист Маска Марк Тоберов повідомив, що офіційний запит на придбання активів було подано до ради директорів OpenAI у понеділок, 10 лютого. Про це пише The Wall Street Journal.

Журналісти зазначають, що ця несподівана пропозиція може стати серйозною перешкодою для планів Сема Альтмана, гендиректора лабораторії дослідження штучного інтелекту, який прагне перетворити OpenAI на повноцінну комерційну компанію та залучити 500 млрд доларів для розвитку інфраструктури ШІ через ініціативу Stargate. Альтман і Маск вже ведуть судову боротьбу щодо майбутнього компанії.

Маск, який є прибічником відкритого доступу до ШІ, заявив, що OpenAI має повернутися до свого початкового курсу на відкритість і безпеку.

Альтман відповів у соцмережі X (колишній Twitter): "Ні, дякую. Але якщо хочете, ми купимо Twitter за $9,74 млрд".

OpenAI заснували Ілон Маск та Сем Альтман у 2015 році як неприбуткову організацію. У 2019 році, після того, як Маск залишив компанію, а Альтман став виконавчим директором, OpenAI створила комерційну дочірню компанію, яка служила для неї засобом збору грошей від Microsoft та інших інвесторів. Альтман перебуває в процесі перетворення дочірньої компанії на традиційну компанію та виділення некомерційної організації, яка буде володіти капіталом нової комерційної організації.

Пропозиція Маска може суттєво вплинути на оцінку неприбуткового фонду. Якщо вона буде прийнята, він або його союзники можуть отримати значний контроль над новим OpenAI.

Маск подав кілька судових позовів, звинувачуючи OpenAI у відході від початкової місії та змові з Microsoft для домінування на ринку ШІ. Він також звернувся до генпрокурорів Каліфорнії та Делавера з вимогою оцінити реальну вартість активів неприбуткової організації перед її перетворенням на комерційну структуру.

Нагадаємо, 9 лютого Ілон Маск підтримав закриття фінансованих урядом США медіапроєктів "Голос Америки" і "Радіо Свобода".

8 лютого Ілон Маск спростував розмови про те, що планує купити TikTok.