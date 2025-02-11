Илон Маск хочет купить OpenAI за $97 миллиардов: Сэм Альтман сделал встречное предложение

Это предложение усложняет планы Сэма Альтмана превратить OpenAI в коммерческую организацию, отмечают журналисты WSJ. Маск и Альтман уже борются в суде за руководство OpenAI.

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Консорциум инвесторов во главе с американским предпринимателем-миллиардером Илоном Маском сделал предложение выкупить неприбыльную организацию, которая контролирует OpenAI, за 97,4 млрд долларов. Юрист Маска Марк Тоберов сообщил, что официальный запрос на приобретение активов был подан в совет директоров OpenAI в понедельник, 10 февраля. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, что это неожиданное предложение может стать серьезным препятствием для планов Сэма Альтмана, гендиректора лаборатории исследования искусственного интеллекта, который стремится превратить OpenAI в полноценную коммерческую компанию и привлечь 500 млрд долларов для развития инфраструктуры ИИ через инициативу Stargate. Альтман и Маск уже ведут судебную борьбу относительно будущего компании.

Маск, который является сторонником открытого доступа к ИИ, заявил, что OpenAI должен вернуться к своему первоначальному курсу на открытость и безопасность.

Альтман ответил в соцсети X (бывший Twitter): "Нет, спасибо. Но если хотите, мы купим Twitter за $9,74 млрд".

OpenAI основали Илон Маск и Сэм Альтман в 2015 году как неприбыльную организацию. В 2019 году, после того, как Маск покинул компанию, а Альтман стал исполнительным директором, OpenAI создала коммерческую дочернюю компанию, которая служила для нее средством сбора денег от Microsoft и других инвесторов. Альтман находится в процессе преобразования дочерней компании в традиционную компанию и выделения некоммерческой организации, которая будет владеть капиталом новой коммерческой организации.

Предложение Маска может существенно повлиять на оценку неприбыльного фонда. Если оно будет принято, он или его союзники могут получить значительный контроль над новым OpenAI.

Маск подал несколько судебных исков, обвиняя OpenAI в отходе от первоначальной миссии и сговоре с Microsoft для доминирования на рынке ИИ. Он также обратился к генпрокурорам Калифорнии и Делавэра с требованием оценить реальную стоимость активов неприбыльной организации перед ее преобразованием в коммерческую структуру.

Напомним, 9 февраля Илон Маск поддержал закрытие финансируемых правительством США медиапроектов "Голос Америки" и "Радио Свобода".

8 февраля Илон Маск опроверг разговоры о том, что планирует купить TikTok.