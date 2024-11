Обучали ИИ на статьях без разрешения: OpenAI случайно стерла доказательства NYT в судебном деле

Юристы газеты The New York Times и других изданий потратили более 150 часов на поиск доказательств и более 1 миллиона долларов на судебный процесс с OpenAI.

Инженеры организации OpenAI случайно стерли данные, которые могли быть доказательствами в иске против них о нарушении авторских прав. Газета The New York Times с другими крупными изданиями обвиняют OpenAI в незаконном использовании их материалов для обучения искусственного интеллекта, однако теперь большинство доказательств потеряно, сообщает сайт The Verge.

Отмечается, что юристы изданий исследовали данные об обучении искусственного интеллекта более 150 часов, чтобы найти доказательства использования их новостных статей, однако из-за "сбоя" вся информация была уничтожена. В OpenAI признали ошибку и попытались восстановить данные, однако информации осталось мало, чтобы использовать ее в качестве доказательства в судебном процессе. Юристы организации OpenAI заявили, что данные исчезли из-за "сбоя". Адвокаты The New York Times в свою очередь сказали, что "не имеют оснований" считать, что доказательства уничтожили умышленно, пишут авторы статьи.

Адвокат издания The New York Times официально сообщила в суд об этом случае. OpenAI отказался присоединиться к обновленному заявлению и объяснили, что не согласны с предоставленными в нем характеристиками и дадут собственный ответ позже. The New York Times отклонила просьбу о комментарии, пишет The Verge.

Газета The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft в декабре 2023 года. Медийщики обвинили компании в том, что они без разрешения обучали искусственный интеллект с помощью их авторских материалов.

"Миллионы статей, опубликованных The New York Times, были использованы для обучения автоматизированных чат-ботов, которые теперь конкурируют с новостным изданием как источник надежной информации", — писали журналисты.

Издание The New York Times уже потратило на судебный процесс с OpenAI более 1 миллиона долларов.

В свою очередь OpenAI заключил соглашения с издательствами Axel Springer, Conde Nast и материнской компанией The Verge Vox Media, чтобы использовать их тексты для обучения искусственного интеллекта.

