Суд присяжных может появиться в Украине: Верховная Рада поддержала законопроект

Суд присяжных будет состоять из профессионального судьи и восьми случайно выбранных граждан. Он будет выносить вердикт обвиняемым по уголовным делам.

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о введении суда присяжных в Украине в первом чтении во время сессии 5 декабря. Проголосовали за 232 депутата, сообщил народный депутат Украины от политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Также парламентарии поддержали законопроект об изменениях в законе №3844 "О судоустройстве", необходимые для функционирования суда присяжных.

"Важное решение! Это шаг к возвращению доверия к суду и борьбе с коррупцией", — написал Алексей Гончаренко.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за внедрение суда присяжных в Украине Фото: Скриншот

Суд присяжных в Украине: как он будет работать

Законопроект №3843 зарегистрировали в Верховной Раде 14 июля 2020 года. В карточке законопроекта авторы отмечают, что закон "О суде присяжных" позволит народу реализовывать свое закрепленное Конституцией Украины право на осуществление правосудия.

Суд присяжных будет выносить решения по уголовным делам в суде первой инстанции. Он будет состоять из одного профессионального судьи и Скамьи присяжных из восьми человек, избранных случайно и автоматизировано из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующем судейском округе и соответствуют установленным Законом требованиям.

Скамья присяжных будет выносить вердикт обвиняемому лицу по результатам судебного разбирательства.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада не поддержала законопроект, из-за которого обличителей коррупции могли бы наказывать лишением свободы до 8 лет. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что для принятия решения не хватило полтора десятка голосов.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 3 декабря сообщал, что парламент поддержал законопроект, который упростит украинским юношам постановку на учет по достижении 17-летнего возраста. Приложение "Резерв+" сможет генерировать военно-учетный документ автоматически.