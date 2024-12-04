8 лет для обличителей коррупции: в Раде приняли решение по скандальному законопроекту, — нардеп

Для принятия законопроекта о наказании обличителей коррупции в зале Рады не хватило полтора десятка голосов, свидетельствует публикация парламентария Ярослава Железняка.

4 декабря народные депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект 10242, который, среди прочего, касается граждан, осуществивших несанкционированный доступ к государственным реестрам. Согласно предложениям законодателей, таких людей могут посадить на срок от 8 до 10 лет. Об итогах голосования народный депутат Ярослав Железняк написал в Telegram-канале.

Железняк сообщил результаты голосования по законопроекту 10242, который в 2023 году предложила инициативная группа десяти нардепов из фракций "Слуг народа", ОПЗЖ и других. Политик сообщил, что документ не приняли в целом, но на него в зале нашлось 213 голосов (для принятия нужно 226). В итоге парламентарии отправили законопроект на повторное второе чтение (229 голосов "за").

В заметке народного депутата отмечается другой аспект законопроекта, который не касается обличителей коррупции. Внимание Железняка привлек пункт о возвращении конфискованного имущества коррупционерам, которые договорились со следствием.

Законопроект 10242 — Железняк о голосовании Фото: Скриншот

Законопроект 10242 об обличителях коррупции — детали

Ранее Фокус писал о вопросах, которые возникли по законопроекту 10242. В частности, журналист Михаил Ткач, который занимается расследованиями коррупции и нарушений закона госслужащими, обратил внимание на изменения в статье 361 Уголовного кодекса. Согласно новациям, которые предложили нардепы, граждане, которые осуществили несанкционированный доступ к государственным реестрам могут оказаться в тюрьме на срок от восьми лет. Кроме того, отмечается, что во время военного положения могут наказать на срок от 10 до 15 лет. В Уголовном кодексе и раньше были аналогичные наказания, но суть изменений заключается в том, что в текст добавилось словосочетание "публичные электронные реестры", свидетельствует текст на портале Рады.

Законопроект 10242 — изменения в ст. 361 Уголовного кодекса Фото: Скриншот

Ткач пояснил, что отныне усложняется получение данных о, например, владельце дорогостоящего Рендж Ровера, который его приобрел неизвестно с каких доходов. Человек, который поможет расследователям, рискует оказаться в тюрьме на восемь лет и его не будут защищать как обличителя коррупции. Журналист добавил, что и нынешняя формулировка ст. 361 и 361-1 грозит расследователям, даже если они в суде докажут, что разглашение было общественно необходимым.

В "Научно-практических комментариях к Уголовному кодексу", опубликованном на юридическом портале "Мега Инфо", можно увидеть, что имеется в виду под "несанкционированным сбытом и распространением". В перечне упоминается также утечка — когда данные получает хотя бы один человек, который не имел на это права.

Законопроект 10242 — объяснение, что такое неанкционированный доступ к реестрам Фото: Скриншот

Отметим, 4 декабря Железняк сообщил о других решениях Рады, которые касаются, например, акциза на табачные изделия. Нардеп сообщил, что в зале поддержали поднятие акциза, и это означает, что в 2025 году пачка сигарет может подорожать на 40 грн.

Напоминаем, в Украине с 1 декабря подняли военный сбор: в сервисном центре МВД рассказали, как это повлияет на людей, которые продают автомобили, мотоциклы, автобусы или тракторы.