Сотрудники TikTok получили неправомерный доступ к личным данным пользователей

Материнская компания ByteDance подозревает, что доступ к персональной информации пользователей несанкционированно получили работники компании из США и Китая.

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ByteDance — китайская материнская компания популярного приложения TikTok, — провела расследование и проинформировала, что некоторые ее сотрудники получили несанкционированный доступ к личной информации из учетных записей пользователей. Об этом пишет Reuters.

Известно, что внутренние следственные действия проводила сторонняя юридическая фирма. Результаты расследования этого инцидента стали известны в четверг, 22 декабря.

Согласно документу, служащие ByteDance имели информацию об IP-адресах и персональных данных двух журналистов. Также они получили доступ к учетным записям некоторых подписчиков сотрудников СМИ.

Пострадавшими оказались репортер BuzzFeed Эмили Бейкер-Уайт и журналистка Кристина Кридл, работающая в Financial Times. Имена других пострадавших компания не называет.

В несанкционированном доступе к конфиденциальной информации пользователей соцсети подозревают четырех сотрудников. Двое подозреваемых работали в КНР, еще двое — были сотрудниками филиала компании в США.

В ByteDance говорят о том, что все они уже лишились своих рабочих мест.

Заметим, что TikTok — это популярная программа для обмена видео, насчитывающая примерно 100 миллионов американских пользователей.

Напомним, в августе 2022 года парламент Великобритании закрыл свою учетку в TikTok опасаясь слежки Китая. Британские политики потребовали от соцсети убедительных заверений в том, что власти КНР не получают никаких персональных данных.

В июне Фокус также писал о том, что разработчики превращают Facebook в подобие TikTok. Исполнительный директор Meta Том Элисон признался, что компания кардинально переработает основную ленту и начнет продвигать новые функции, чтобы освежить соцсеть.