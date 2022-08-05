Парламент Великобритании закрыл свою учетку в TikTok опасаясь слежки Китая

Британские политики потребовали от соцсети убедительных заверений в том, что власти КНР не получают никаких данных.

Британские депутаты выразили обеспокоенность тем, что правительство КНР может получать разные данные от TikTok. В итоге было решено удалить аккаунт парламента всего лишь через несколько дней после его запуска, сообщает bbc.com.

Политики попросили не восстанавливать учетную запись до тех пор, пока TikTok не предоставит "заслуживающие доверия заверения" в том, что никакие данные не могут быть переданы властям Китая. Как известно, социальная сеть TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, которая, в свою очередь, отрицает любые связи с китайским правительством.

В парламенте сообщили, что "учетная запись была пилотной, ее создали для того, чтобы протестировать в качестве способа донести до более молодой аудитории контент о парламенте".

Представитель TikTok заявила BBC, что их "разочаровывает" тот факт, что парламент не сможет коммуницировать с пользователями приложения в Великобритании. Она также добавила, что соцсеть готова "прояснить любые неточности в отношении платформы".

Как стало известно BBC, китайская соцсеть связалась со всеми депутатами, которые выступили за удаление аккаунта, и предложила встретиться, чтобы объяснить, как защищены данные пользователей.

В июле 2022 года Тео Бертрам, вице-президент TikTok по общественной политике в Европе, написал письмо депутату парламента Даррену Джонсу, председателю Комитета по стратегии бизнеса, энергетики и промышленности, в котором сообщил, что компанию "никогда не просили предоставлять пользовательские данные китайскому правительству". Он подчеркнул, что платформа не станет этого делать, если ее об этом попросят. Видимо, это письмо не убедило других депутатов.

Издание напоминает, что во время дебатов одному из кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, Лиз Трасс, задали вопрос касательно того, собирается ли она наложить какие-либо ограничения на TikTok, так как это пытались делать в США и Индии. В ответ Трасс заявила: "Мы обязательно должны расправиться с такими компаниями", однако не уточнила, что она имеет ввиду под "расправой".

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