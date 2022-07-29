Цукерберг потерял $7 млрд на своем "эпическом" проекте Метавселенной

Horizon Worlds пока что приносит одни убытки. В прошлом году Meta потеряла из-за проекта $10,2 млрд, но в этом потеряет еще больше.

Во втором квартале 2022 года подразделение Meta, Reality Labs, снова оказалось в убытке. Материнская компания "недосчиталась" суммы в $2,81 млрд. А в первом квартале этот показатель был еще хуже — $3,67 млрд, пишет forklog.com.

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Согласно отчету корпорации, с апреля по июнь включительно доходы Reality Labs, которая занимается разработкой проекта виртуальной реальности "метавселенная" (Horizon Worlds), упали с $695 млн до $452 млн, хотя аналитики прогнозировали падение в $431 млн. Однако не только данное дочернее предприятие имеет плохие показатели. Суммарно выручка Meta в течение второго квартала просела на $28,8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Руководители говорят, что выручка Reality Labs продолжит снижаться и в третьем квартале текущего года. Однако, по их словам, их это не пугает, так как они нацелены на "долгосрочное инвестирование". В своем заявлении топ-менеджмент отметил, что "метавселенная" и другие проекты в будущем обязательно станут прибыльными.

"Платформы, подобные Horizon Worlds, через какое-то время, помогут заработать сотни миллиардов, или даже триллионы долларов", — заявил Марк Цукерберг.

Также Цукерберг отметил, что веб-версия Horizon Worlds может увидеть свет уже в 2022 году. Пока что платформа проходит разные стадии тестирования. Возможно, что к выходу "метавселенной" готовят и VR-гарнитуру нового поколения — Project Cambria. Марк намекнул на это, сказав, что гаджет был одобрен независимыми экспертами, протестировавшими его.

Известно также, что VR-девайсы Meta Quest 2 уже с конца этого лета будут продаваться на $100 дороже, чем раньше. Цены на другие продукты тоже могут быть изменены.

Издание напомнило, что в прошлом году Reality Labs тоже была в убытке. Тогда он составил $10,2 млрд, а выручка имела показатель в $2,3 млрд.

Вокруг Meta никак не утихнут скандалы. Это тоже влияет на доходность компании и отношение к ее продуктам. Так, Федеральная торговая комиссия подала на BigTech-корпорацию в суд. Регулятор пытается остановить компанию-монополиста, которая на сей раз задумала поглотить разработчика VR-приложения для занятий фитнесом — стартап Within Unlimited. Цукерберг хочет внедрить этот продукт в свою платформу Horizon Worlds, о чем прямо заявили представители Комиссии: "Meta строит целую "виртуальную" империю, и ее конечная цель — завладеть всей "метавселенной".