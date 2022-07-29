Цукерберг втратив $7 млрд на своєму "епічному" проєкті метавсесвіту

Horizon Worlds поки що завдає одних збитків. Минулого року Meta втратила через проєкт $10,2 млрд, але цього року втратить ще більше.

У другому кварталі 2022 року підрозділ Meta, Reality Labs, знову опинився в збитку. Материнська компанія "недорахувалася" суми у $2,81 млрд. А в першому кварталі цей показник був ще гіршим — $3,67 млрд, пише forklog.com.

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Згідно зі звітом корпорації, з квітня по червень включно доходи Reality Labs, яка займається розробкою проєкту віртуальної реальності "метавсесвіт" (Horizon Worlds), впали з $695 млн до $452 млн, хоча аналітики прогнозували падіння до $431 млн. Однак не тільки це дочірнє підприємство має погані показники. Сумарно виторг Meta протягом другого кварталу просів на $28,8 млрд, порівняно з аналогічним періодом роком раніше.

Керівники кажуть, що виручка Reality Labs продовжить знижуватися й у третьому кварталі поточного року. Однак, за їхніми словами, їх це не лякає, оскільки вони націлені на "довгострокове інвестування". У своїй заяві топменеджмент зазначив, що "метавсесвіт" та інші проєкти в майбутньому обов'язково стануть прибутковими.

"Платформи, подібні до Horizon Worlds, через якийсь час допоможуть заробити сотні мільярдів, або навіть трильйони доларів", — заявив Марк Цукерберг.

Також Цукерберг зазначив, що вебверсія Horizon Worlds може побачити світ уже 2022 року. Поки платформа проходить різні стадії тестування. Можливо, що до виходу "метавсесвіту" готують і VR-гарнітуру нового покоління — Project Cambria. Марк натякнув на це, сказавши, що гаджет був схвалений незалежними експертами, які його протестували.

Відомо також, що VR-девайси Meta Quest 2 вже з кінця цього літа продаватимуться на $100 дорожче, ніж раніше. Ціни на інші продукти також можуть бути змінені.

Видання нагадало, що минулого року Reality Labs теж була в збитку. Тоді він становив $10,2 млрд, а виручка мала показник $2,3 млрд.

Навколо Meta не вщухають скандали. Це теж упливає на прибутковість компанії та ставлення до її продуктів. Так, Федеральна торгова комісія подала на BigTech-корпорацію в суд. Регулятор намагається зупинити компанію-монополіста, яка цього разу задумала поглинути розробника VR-програми для занять фітнесом — стартап Within Unlimited. Цукерберг хоче впровадити цей продукт у свою платформу Horizon Worlds, про що прямо заявили представники Комісії: "Meta будує цілу "віртуальну" імперію, і її кінцева мета — заволодіти всім "метавсесвітом".