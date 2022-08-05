Парламент Великобританії закрив свій обліковий запис у TikTok, побоюючись стеження Китаю

Британські політики вимагають від соцмережі переконливих запевнень у тому, що влада КНР не отримує жодних даних.

Британські депутати висловили стурбованість тим, що уряд КНР може отримувати різні дані від TikTok. У результаті вирішили видалити обліковий запис парламенту лише через кілька днів після його запуску, повідомляє bbc.com.

Політики попросили не відновлювати обліковий запис до тих пір, поки TikTok не надасть "запевнення, що заслуговує на довіру" в тому, що ніякі дані не можуть бути передані владі Китаю. Як відомо, соціальна мережа TikTok належить китайській компанії ByteDance, яка, зі свого боку, заперечує будь-які зв'язки з китайським урядом.

У парламенті повідомили, що "обліковий запис був пілотним, його створили для того, щоб протестувати як спосіб донести до молодшої аудиторії контент про парламент".

Представниця TikTok заявила ВВС, що їх "розчаровує" той факт, що парламент не зможе комунікувати з користувачами програми у Великій Британії. Вона також додала, що соцмережа готова "прояснити будь-які неточності щодо платформи".

Як стало відомо ВВС, китайська соцмережа зв'язалася з усіма депутатами, які виступили за видалення облікового запису, та запропонувала зустрітися, щоб пояснити, як захищені дані користувачів.

У липні 2022 року Тео Бертрам, віцепрезидент TikTok із громадської політики в Європі, написав листа депутату парламенту Даррену Джонсу, голові Комітету зі стратегії бізнесу, енергетики та промисловості, у якому повідомив, що компанію "ніколи не просили надавати дані користувача китайському уряду". Він підкреслив, що платформа цього не робитиме, якщо її про це попросять. Очевидно, цей лист не переконав інших депутатів.

Видання нагадує, що під час дебатів одному з кандидатів на посаду прем'єр-міністра Великобританії, Ліз Трасс, поставили запитання щодо того, чи збирається вона накласти якісь обмеження на TikTok, оскільки це намагалися робити в США й Індії. У відповідь Трасс заявила: "Ми обов'язково маємо розправитися з такими компаніями", — проте не уточнила, що вона має на увазі під "розправою".

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