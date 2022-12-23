Співробітники TikTok отримали неправомірний доступ до особистих даних користувачів

Материнська компанія ByteDance підозрює, що доступ до персональної інформації користувачів несанкціоновано отримали працівники компанії зі США та Китаю.

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ByteDance — китайська материнська компанія популярного додатку TikTok, — провела розслідування та поінформувала, що деякі її співробітники отримали несанкціонований доступ до особистої інформації з облікових записів користувачів. Про це пише Reuters.

Відомо, що внутрішні слідчі дії проводила стороння юридична фірма. Результати розслідування цього інциденту стали відомими у четвер, 22 грудня.

Згідно з документом, службовці ByteDance мали інформацію про IP-адреси та персональні дані двох журналістів. Також вони отримали доступ до облікових записів деяких підписників працівників ЗМІ.

Постраждалими виявилися репортерка BuzzFeed Емілі Бейкер-Вайт і журналістка Крістіна Крідл, яка працює у Financial Times. Імена інших постраждалих компанія не називає.

У несанкціонованому доступі до конфіденційної інформації користувачів соцмережі підозрюють чотирьох працівників. Двоє підозрюваних працювали в КНР, ще двоє були співробітниками філії компанії в США.

У ByteDance говорять про те, що всі вони вже втратили свої робочі місця.

Зауважимо, що TikTok — це популярна програма для обміну відео, що налічує приблизно 100 мільйонів американських користувачів.

Нагадаємо, у серпні 2022 року парламент Великої Британії закрив свій облік у TikTok, побоюючись стеження Китаю. Британські політики вимагали від соцмережі переконливих запевнень у тому, що влада КНР не отримує жодних персональних даних.

У червні Фокус також писав про те, що розробники перетворюють Facebook на зразок TikTok. Виконавчий директор Meta Том Елісон зізнався, що компанія кардинально переробить основну стрічку та почне просувати нові функції, щоб освіжити соцмережу.