Розробники перетворюють Facebook на зразок TikTok: як зміниться популярна соцмережа

Виконавчий директор Meta Том Елісон зізнався, що компанія кардинально переробить основну стрічку та почне просувати нові функції, щоб освіжити соцмережу.

Співробітники Facebook отримали вказівку зробити соціальну мережу схожою на популярнішу TikTok. Подробиці описує видання The Verge, посилаючись на отриману службову записку, датовану кінцем квітня 2022 року.

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Нещодавно розробники Instagram впровадили функціонал короткометражних відеороликів Reels, які нагадують стрічку TikTok, проте цього виявилося замало для утримання першості на ринку. Згідно з отриманою інформацією, виконавчий директор корпорації Meta, якій належить Facebook, Том Елісон запропонував кардинально змінити стрічку новин. Наразі соцмережа насамперед демонструє користувачеві дописи людей і спільнот, на які він підписаний, а топменеджер хоче, щоб вони виводили контент незалежно від джерела, як це вже робить TikTok.

Крім того, Meta може знову об'єднати програми Facebook і Messenger, щоб імітувати обмін повідомленнями TikTok. Facebook також хочуть зробити більш простим у використанні, прибравши деякі вкладки та сповіщення. У поєднанні з просуванням Reels такі плани показують, як серйозно Meta стурбована популяризацією TikTok. Керівництво компанії сподівається, що нові функції, які вже сподобалися людям на іншій платформі, освіжить Facebook і залучить нових користувачів.

Як зазначає Verge, ситуація нагадує запуск у Facebook функцій програми Snapchat, яка тільки набирала популярності, але тепер ставки вищі. Інвестори сумніваються, що Meta зможе виправити проблеми в рекламному бізнесі, тому компанії необхідно довести свою конкурентоспроможність на тлі падіння акцій, якщо Марк Цукерберг і надалі хоче вкладати гроші у Метавсесвіт.

"Для нас ризик полягає в тому, що ми відкидаємо це (функції TikTok, — ред.), вважаючи марним для людей як форму соціальної комунікації та зв'язку, а тому не можемо розвиватися", — заявив Том Елісон у коментарі до службової записки.

Під час інтерв'ю із The Verge Том Елісон визнав, що Meta не відразу розглянула в TikTok небезпечного конкурента, хоча спочатку соцмережа розвивалася завдяки рекламі у Facebook та Instagram. Тепер же TikTok із чистої розважально стає платформою для особистого спілкування та обміну контентом із друзями — для цього там створили окремий розділ.

"Я думаю, що ми, мабуть, не повністю прийняли або не побачили, наскільки соціальним може бути цей формат", — сказав виконавчий директор.

За його словами, в майбутньому головна сторінка Facebook буде представлена сумішшю зі Stories і Reels у верхній частині, нижче буде стрічка, що містить дописи з Facebook та Instagram. З'являться також простіший відеочат із підказками, як надсилати повідомлення друзям. У правому верхньому кутку програми Facebook планують розмістити "поштову скриньку", відмовившись від невдалого Messenger. Штучний інтелект почне відігравати велику роль у підборі контенту, хоча топменеджер стверджує, що зміна основної стрічки не буде надто радикальною.

"Ми завжди будемо віддавати пріоритет речам, якими ви хочете поділитися з друзями. Я думаю, що головне, що зміниться, це те, що ми не збираємося накладати занадто багато обмежень на те, коли та де ми показуємо рекомендований контент у стрічці, що, щиро кажучи, у нас було в минулому", підкреслив Том Елісон.

Instagram уже значно перевершує Facebook у демонстрації роликів з облікових записів, на які користувачі ще не підписані. Наразі у Facebook приблизно 11% контенту в основній стрічці не належать аккаунтам-підпискам, і вони з'являються у видачі найчастіше завдяки репостам. Соціальна мережа востаннє зазнавала кардинальних змін у 2018 році, коли Марк Цукерберг зробив ставку на "важливі соціальні взаємодії" між друзями та сім'єю.

Успіх TikTok наочно показує статистика: за даними компанії Sensor Tower, програма завантажена 3,6 мільярди разів. Торік TikTok завантажили на 20% більше разів, ніж Facebook, і на 21% більше, ніж Instagram. За перші три місяці 2022 року користувачі iPhone переважно проводили в TikTok на 78% більше часу, ніж у Facebook.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Meta може відкрити офіс в Україні та послабити модерацію контенту полку "Азов". За словами чиновника, вони вже уклали кілька угод із президентом корпорації із глобальних питань Ніком Клеггом.