Разработчики превращают Facebook в подобие TikTok: как изменится популярная соцсеть

Исполнительный директор Meta Том Элисон признался, что компания кардинально переработает основную ленту и начнет продвигать новые функции, чтобы освежить соцсеть.

Сотрудники Facebook получили указание сделать социальную сеть похожей на более популярную TikTok. Подробности описывает издание The Verge, ссылаясь на полученную служебную записку, датируемую концом апреля 2022 года.

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Не так давно разработчики Instagram внедрили функционал короткометражных видеороликов Reels, которые напоминают ленту TikTok, однако этого оказалось недостаточно для удержания первенства на рынке. Согласно полученной информации, исполнительный директор корпорации Meta, которой принадлежит Facebook, Том Элисон предложил кардинально изменить ленту новостей. Сейчас соцсеть в первую очередь демонстрирует пользователю посты людей и сообществ, на которые он подписан, а топ-менеджер хочет, чтобы они выводили контент независимо от источника, как это уже делает TikTok.

Кроме того, Meta может снова объединить приложения Facebook и Messenger, чтобы имитировать обмен сообщениями TikTok. Facebook также хотят сделать более простым в использовании, убрав некоторые вкладки и уведомления. В сочетании с продвижением Reels такие планы показывают, насколько серьезно Meta обеспокоена популяризацией TikTok. Руководство компании надеется, что новые функции, которые уже понравились людям на другой платформе, освежит Facebook и привлечет новых пользователей.

Как отмечает Verge, ситуация напоминает запуск в Facebook функций приложения Snapchat, которое только набирало популярность, но теперь ставки выше. Инвесторы сомневаются, что Meta сможет исправить проблемы в рекламном бизнесе, поэтому компании необходимо доказать свою конкурентоспособность на фоне падения акций, если Марк Цукерберг и дальше хочет вкладывать деньги в Метавселенную.

"Для нас риск заключается в том, что мы отвергаем это (функции TikTok, — ред.), считая бесполезным для людей в качестве формы социальной коммуникации и свяизи, а потому не можем развиваться", — заявил Том Элисон в комментарии к служебной записке.

Во время интервью с The Verge Том Элисон признал, что Meta не сразу разглядела в TikTok опасного конкурента, хотя изначально соцсеть развивалась благодаря рекламе в Facebook и Instagram. Теперь же TikTok из чистой развлекательно становится платформой для личного общения и обмена контентом с друзьями — для этого там создали отдельный раздел.

"Я думаю, что мы, вероятно, не полностью приняли или не увидели, насколько социальным может быть этот формат", — предположил исполнительный директор.

По его словам, в будущем главная страница Facebook будет представлена смесью из Stories и Reels в верхней части, ниже будет лента, содержащая посты из Facebook и Instagram. Появятся также более простой видеочат с подсказками, как отправлять сообщения друзьям. В правом верхнем углу приложения Facebook планируют разместить "почтовый ящик", отказавшись от неудачного Messenger. Искусственный интеллект начнет играть большую роль в подборе контента, хотя топ-менеджер утверждает, что изменение основной ленты не будет слишком уж радикальным.

"Мы всегда будем отдавать приоритет вещам, которыми вы хотите поделиться с друзьями. Я думаю, что главное, что изменится, это то, что мы не собираемся накладывать слишком много ограничений на то, когда и где мы показываем рекомендуемый контент в ленте, что, честно говоря, у нас было в прошлом", подчернул Том Элисон.

Instagram уже значительно превосходит Facebook в демонстрации роликов из аккаунтов, на которые пользователи еще не подписаны. На данный момент в Facebook около 11% контента в основной ленте не принадлежат аккаунтам-подпискам, и они появляются в выдаче чаще всего благодаря репостам. Социальная сеть последний раз подвергалась кардинальным изменениям в 2018 году, когда Марк Цукерберг сделал ставку на "важные социальные взаимодействия" между друзьями и семьей.

Успех TikTok наглядно показывает статистика: по данным компании Sensor Tower, приложение скачано 3,6 миллиарда раз. В прошлом году TikTok загрузили на 20% больше раз, чем Facebook, и на 21% больше, чем Instagram. За первые три месяца 2022 года пользователи iPhone в среднем проводили в TikTok на 78% больше времени, чем в Facebook.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Meta может открыть офис в Украине и ослабить модерацию контента полка "Азов". По словам чиновника, они уже заключили несколько соглашений с президентом корпорации по глобальным вопросам Ником Клеггом.