Meta может открыть офис в Украине и ослабить модерацию контента полка "Азов", - Федоров

Глава Минцифры также обсудил с президентом Meta по глобальным вопросам поддержку платформы United24, на которой собрали $30 млн в помощь ВСУ.

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Министерство цифровой трансформации Украины планирует сотрудничать с компанией Meta, в которую входят социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

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В рамках встречи с президентом по глобальным вопросам Meta Ником Клеггом Федоров обсудил открытие офиса компании в Украине, а также многовекторное сотрудничество.

"Говорили о блокировке украинских медиа в Facebook и Instagram, украинских блогерах и блокировании контента полка "Азов". Много решений уже принято, а некоторые будут приняты немного позже. Мы продолжим сотрудничество и я уверен, что блокировок контента будет меньше, а все больше людей в мире будут знать, что происходит в нашей стране", — рассказал Михаил Федоров.

В ходе переговоров стороны также обсудили развитие фандрейзинговой платформы United24.

"Мы говорили о поддержке платформы United24, которую мы недавно запустили и которая помогла собрать уже 30 миллионов долларов помощи ВСУ, гуманитарной и медицинской сферы. Я уверен, что в этом направлении у нас также будет результат", — сказал Михаил Федоров.

[ + – ] Михаил Федоров о переговорах с руководством компании Meta

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Интернетом Starlink в Украине ежедневно пользуются 150 тысяч человек. Воспользоваться услугами Starlink может каждый украинец, но сначала необходимо приобрести специальное оборудование.

Также ранее Фокус рассказывал, что украинские хакеры уничтожили российский видео-сервис RuTube. Продюсер видеоплатформы утверждает, что сайт не подлежит восстановлению из-за полного удаления кода, хотя сами разработчики обещают скоро его починить.