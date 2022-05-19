Meta може відкрити офіс в Україні та послабити модерацію контенту полку "Азов", — Федоров

Глава Мінцифри також обговорив із президентом Meta з глобальних питань підтримку платформи United24, на якій зібрали $30 млн на допомогу ЗСУ.

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Міністерство цифрової трансформації України планує співпрацювати з компанією Meta, до якої входять соціальні мережі Facebook, Instagram та месенджер WhatsApp. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

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У рамках зустрічі з президентом із глобальних питань Meta Ніком Клеггом Федоров обговорив відкриття офісу компанії в Україні, а також багатовекторну співпрацю.

"Говорили про блокування українських медіа у Facebook та Instagram, українських блогерах та блокування контенту полку "Азов". Багато рішень вже прийнято, а деякі приймуть трохи пізніше. Ми продовжимо співпрацю і я впевнений, що блокувань контенту буде менше, а все більше людей у світі знатимуть, що відбувається в нашій країні", — розповів Михайло Федоров.

Під час переговорів сторони також обговорили розвиток платформи фандрейзингу United24.

"Ми говорили про підтримку платформи United24, яку ми нещодавно запустили і яка допомогла зібрати вже 30 мільйонів доларів допомоги ЗСУ, гуманітарної та медичної сфери. Я впевнений, що в цьому напрямі ми також матимемо результат", — сказав Михайло Федоров.

[ + – ] Михайло Федоров про переговори з керівництвом компанії Meta

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Інтернетом Starlink в Україні щодня користуються 150 тисяч людей. Скористатися послугами Starlink може кожен українець, але спочатку необхідно придбати спеціальне обладнання.

Також раніше Фокус розповідав, що українські хакери знищили російський відеосервіс RuTube. Продюсер відеоплатформи стверджує, що сайт не підлягає відновленню через повне видалення коду, хоча самі розробники обіцяють скоро його відремонтувати.